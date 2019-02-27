Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - Уже более 2,6 тыс. казахстанцев оформили ипотеку по программе "7-20-25", реализуемой в рамках "Пяти социальных инициатив президента", передает корреспондент Kazakhstan Today.





"В рамках реализации программы 7-20-25 по состоянию на 30 октября 2018 года принято 3989 заявок на получение займа на сумму 47,1 млрд тенге. Из них одобрено 2658 заявок на предоставление займа на сумму 31,8 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.





Оператором программы 7-20-25 является ипотечная организация "Баспана".





В пресс-службе финрегулятора отметили, что с вопросами об участии в программе 7-20-25 можно обращаться в ипотечную организацию "Баспана" по круглосуточному номеру + 7 (727) 227-20-25. Вся дополнительная информация также размещена на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации.





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