Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - В столице в эти часы проходит отчетная встреча акима города Асета Исекешева с населением.

"Сегодня мой первый отчет в качестве акима. И я уверен, что он пройдет в формате открытого диалога. Можно сказать, что мы с вами сегодня сверим часы. Вы зададите волнующие вас вопросы, а я расскажу об итогах проделанной работы и поделюсь планами на текущий год", - отметил Исекешев, обращаясь к горожанам, передает Kazakhstan Today.

Аким озвучил основные приоритеты послания главы государства "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" и обозначил концепцию трех модернизаций, что служит основой государственной политики.

Озвучивая основные показатели развития экономики города в 2016 году, аким сообщил о ходе реализации программ инфраструктурного развития "Нурлы жол", инициированных Елбасы, о поддержке МСБ, проведении технологической индустриализации в сложных экономических условиях.

Так, по итогам прошлого года ВРП, по оценке специалистов, увеличится на 3,7% и достигнет 5 трлн тенге, опережая общереспубликанские темпы роста экономики более чем в 3 раза.

В разрезе регионов Астана занимает ведущие позиции по объему привлеченных инвестиций - 838 млрд тенге, доля в РК - 11%. Вместе с тем темпы роста количества действующих малых и средних предприятий составляют 101,1%, в то время как по стране показатели составляют 95,4%. Также сегодня в столице зарегистрирован самый низкий уровень безработицы - 4,6%, по стране - 4,9%.

"Открыто 10 новых современных высокотехнологичных производств, в том числе 3 - с участием иностранного капитала. Объем промышленного производства достиг 426 млрд тенге, инвестиции составили 838 млрд тенге, из них 60% - частные. У нас сейчас около 140 тысяч субъектов МСБ, наблюдается рост по сравнению с прошлым годом, где формируется порядка 50% валового регионального продукта города и создается около 70% новых рабочих мест", - подчеркнул аким, сообщается на сайте городского акимата.

Также были обозначены преимущества реализации в столице ряда программ, таких как "Дорожная карта бизнеса - 2020", "Астана бизнес", "Поддержка молодежного предпринимательства "Астана Жастар", "Start Up" и другие. В 2016 году поддержано 206 проектов на общую сумму 32 млрд тенге, что в 2 раза превышает уровень 2015 года.

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