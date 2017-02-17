Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
17 февраля 2017
  • 04
  • :
  • 55
Все области
Туман
днем 10º    ночью 3º
17:00
.
Aнонс

В 2016 году в Кызылординской области отмечен рост обрабатывающей промышленности16.02.2017
Экономика  22:14

Кызылорда. 16 февраля. Kazakhstan Today - В 2016 году в Кызылординской области отмечен рост обрабатывающей промышленности и производительности труда, сообщил на отчетной встрече с населением аким региона Крымбек Кушербаев, передает корреспондент агентства.

Как отметил Кушербаев, несмотря на снижение добычи нефти - ключевой сферы промышленности региона, по ряду важных показателей область демонстрирует положительную динамику.

"В частности, рост обрабатывающего сектора в текущем году составил 15%. А если посмотреть более длительную динамику, то, например, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года объем производства в несырьевом секторе области возрос на 52%, тогда как в среднем по республике, за этот же период, он увеличился всего на 4%", - сказал аким.

Производительность труда в обрабатывающей сфере возросла почти в 6 раз (РК - в 2,4 раза), доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП за эти годы - в 3,5 раза (с 2,2% - за 9 месяцев в 2012 году до 7,8% за 9 месяцев 2016 года).

"По темпам развития несырьевого сектора, кстати, наша область сегодня входит в число лидеров среди других регионов республики. Опережающий рост обрабатывающей отрасли установился еще с сентября 2014 года", - заключил Кушербаев.
Просмотров: 2566
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
16.02.2017   22:29
Парламент принял поправки в законодательство по вопросам банковского сектора
16.02.2017   22:14
В 2016 году в Кызылординской области отмечен рост обрабатывающей промышленности
16.02.2017   22:01
В 2016 году взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС снизилась на 16,8%
16.02.2017   21:59
Фото: economy.gov.kz
Парламент принял поправки в закон о республиканском бюджете на 2017-2019 годы
16.02.2017   21:52
Казахстан готовится в этом году начать поставки отечественного газа на экспорт в Китай
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика