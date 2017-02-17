Кызылорда. 16 февраля. Kazakhstan Today - В 2016 году в Кызылординской области отмечен рост обрабатывающей промышленности и производительности труда, сообщил на отчетной встрече с населением аким региона Крымбек Кушербаев, передает корреспондент агентства.

Как отметил Кушербаев, несмотря на снижение добычи нефти - ключевой сферы промышленности региона, по ряду важных показателей область демонстрирует положительную динамику.

"В частности, рост обрабатывающего сектора в текущем году составил 15%. А если посмотреть более длительную динамику, то, например, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года объем производства в несырьевом секторе области возрос на 52%, тогда как в среднем по республике, за этот же период, он увеличился всего на 4%", - сказал аким.

Производительность труда в обрабатывающей сфере возросла почти в 6 раз (РК - в 2,4 раза), доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП за эти годы - в 3,5 раза (с 2,2% - за 9 месяцев в 2012 году до 7,8% за 9 месяцев 2016 года).

"По темпам развития несырьевого сектора, кстати, наша область сегодня входит в число лидеров среди других регионов республики. Опережающий рост обрабатывающей отрасли установился еще с сентября 2014 года", - заключил Кушербаев.

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