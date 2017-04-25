Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
25 апреля 2017
  • 18
  • :
  • 21
Все области
26º Солнечно
днем 29º    ночью 19º
17:00
.
Aнонс

В 2016 году в Кызылординской области производство мяса возросло на 3,6%25.04.2017
Экономика  15:32

Кызылорда. 25 апреля. Kazakhstan Today - В 2016 году по сравнению с предыдущим годом в Кызылординской области производство мяса возросло на 3,6%, сообщает Департамент статистики Кызылординской области.

"По сравнению с предыдущим годом производство мяса возросло на 3,6%, производство молока всех видов - на 1,3%, производство шерсти всех видов - на 3,9%. Производство яиц от птицы всех видов уменшилось на 0,9%", - проинформировали в департаменте, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в статведомстве, в 2016 году в области наблюдался рост поголовья скота и птицы во всех категориях хозяйств, кроме поголовья свиней. Увеличилась численность лошадей, крупного рогатого скота во всех районах области, верблюдов, кроме Казалинского района, овец и коз, кроме Аральского и Казалинского районов, птицы, кроме Кармакшинского района.

Основное поголовье скота было сосредоточено в хозяйствах населения: 70,9% крупного рогатого скота, овец - 57,5%, коз - 87,2%, свиней - 89%, лошадей - 61,1%, верблюдов - 63,1%, птиц - 96,4%.
Просмотров: 1164
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
25.04.2017   16:06
Средневзвешенный курс тенге на KASE по итогам утренней и дневной сессий повысился до 311,58 тенге за доллар
25.04.2017   15:39
Для энергетических компаний Казахстана ключевыми рисками являются ликвидность и валютные риски - Fitch
25.04.2017   15:32
В 2016 году в Кызылординской области производство мяса возросло на 3,6%
25.04.2017   15:04
Fitch подтвердило рейтинговые оценки Казахстана
25.04.2017   14:41
В Кызылординской области в январе - марте на строительство жилья было направлено 6,920 млрд тенге
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика