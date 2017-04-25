В 2016 году в Кызылординской области производство мяса возросло на 3,6%

Кызылорда. 25 апреля. Kazakhstan Today - В 2016 году по сравнению с предыдущим годом в Кызылординской области производство мяса возросло на 3,6%, сообщает Департамент статистики Кызылординской области.

"По сравнению с предыдущим годом производство мяса возросло на 3,6%, производство молока всех видов - на 1,3%, производство шерсти всех видов - на 3,9%. Производство яиц от птицы всех видов уменшилось на 0,9%", - проинформировали в департаменте, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в статведомстве, в 2016 году в области наблюдался рост поголовья скота и птицы во всех категориях хозяйств, кроме поголовья свиней. Увеличилась численность лошадей, крупного рогатого скота во всех районах области, верблюдов, кроме Казалинского района, овец и коз, кроме Аральского и Казалинского районов, птицы, кроме Кармакшинского района.

Основное поголовье скота было сосредоточено в хозяйствах населения: 70,9% крупного рогатого скота, овец - 57,5%, коз - 87,2%, свиней - 89%, лошадей - 61,1%, верблюдов - 63,1%, птиц - 96,4%.

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