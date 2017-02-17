В 2016 году взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС снизилась на 16,8%

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - В январе - декабре 2016 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - $13 583,5 млн, что на 16,8% меньше, чем в январе - декабре 2015 года, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.
По данным статкомитета, в том числе экспорт - $3917,6 млн (уменьшился на 23,5%), импорт - $9665,9 млн (меньше на 13,7%), передает Kazakhstan Today.
В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (33,4% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (25,7%), продукция химической промышленности (19%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (10,8%).
Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование (25,8% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (16,8%), продукция химической промышленности (16,5%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (13,9%), металлы и изделия из них (12,5%).
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