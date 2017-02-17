Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
17 февраля 2017
  • 04
  • :
  • 55
Все области
Туман
днем 10º    ночью 3º
17:00
.
Aнонс

В 2016 году взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС снизилась на 16,8%16.02.2017
Экономика  22:01
Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - В январе - декабре 2016 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила - $13 583,5 млн, что на 16,8% меньше, чем в январе - декабре 2015 года, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

По данным статкомитета, в том числе экспорт - $3917,6 млн (уменьшился на 23,5%), импорт - $9665,9 млн (меньше на 13,7%), передает Kazakhstan Today.

В структуре экспорта Республики Казахстан преобладают минеральные продукты (33,4% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), металлы и изделия из них (25,7%), продукция химической промышленности (19%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (10,8%).

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование (25,8% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (16,8%), продукция химической промышленности (16,5%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (13,9%), металлы и изделия из них (12,5%).
Просмотров: 2691
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
16.02.2017   22:29
Парламент принял поправки в законодательство по вопросам банковского сектора
16.02.2017   22:14
В 2016 году в Кызылординской области отмечен рост обрабатывающей промышленности
16.02.2017   22:01
В 2016 году взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС снизилась на 16,8%
16.02.2017   21:59
Фото: economy.gov.kz
Парламент принял поправки в закон о республиканском бюджете на 2017-2019 годы
16.02.2017   21:52
Казахстан готовится в этом году начать поставки отечественного газа на экспорт в Китай
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика