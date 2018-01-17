В 2017 году АНПЗ переработал более 4,7 млн тонн нефти

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В 2017 году АНПЗ переработал более 4,7 млн тонн нефти17.01.2018
Экономика  18:06

Атырау. 17 января. Kazakhstan Today - По итогам 12 месяцев 2017 года при плане 4 млн 650 тыс. тонн переработка нефти Атырауским НПЗ составила 4 млн 723 тыс. 647 тонн, выполнение плана на 101,6%, сообщили в отделе по связям с общественностью ТОО "АНПЗ", передает Kazakhstan Today.

"За 15 дней января 2018 года Атырауским НПЗ переработано 218 778 тонн нефти, из которых практически 7844 тонны переработаны сверх плана", - отметили в АНПЗ.

Кроме того, за этот же период отгружено дизельного топлива экологических классов К-4, К-5 в количестве 44 971 тонны, из которых 589 тонн являются сверхплановыми.

"Также на 112 тонн перевыполнен план по отгрузке реактивного топлива ТС-1. При плане 968 тонн фактически отгружено 1080 тонн", - сообщает АНПЗ.

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