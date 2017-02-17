В 2017 году Карагандинская область планирует привлечь Т350 млрд инвестиций

Караганда. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области объем промышленного производства за 2016 год достиг 1,9 трлн тенге, с ростом на 4,9% к 2015 году, сообщил глава региона Нурмухамбет Абдибеков, выступая с докладом на отчетной встрече с населением, сообщила пресс-служба акима области.

"Большая часть выпущенных товаров приходится на обрабатывающую промышленность - 1,5 трлн тенге, с ростом на 7,2% к 2015 году", - отметил аким области, передает Kazakhstan Today.

В 2016 году в регионе запустили 10 проектов Карты поддержки предпринимательства на сумму 103 млрд тенге с созданием 956 новых рабочих мест. За год новыми производствами выпущено промышленной продукции на 141 млрд тенге. Это на 50 млрд тенге превышает показатель 2015 года.

По данным пресс-службы, в области возобновили работу пяти простаивавших предприятий.

Объем инвестиций в основной капитал за 2016 год составил 315 млрд тенге, четвертая часть этих средств вложена в обрабатывающую промышленность. По отчетным данным, инвестиции в горнодобывающую отрасль увеличились на 31,6%, сельское хозяйство - 25,3%, жилищное строительство - 3%. Этому способствовали меры государственной поддержки, программа "Нурлы жол", реализация антикризисных мер,

"На 2017 год перед нами стоит задача привлечь 350 млрд тенге инвестиций. Будет продолжена работа по привлечению транснациональных компаний", - сообщил в докладе Нурмухамбет Абдибеков.

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