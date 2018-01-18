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В 2017 году Казахстан на 11,2% увеличил добычу нефти18.01.2018
Экономика  17:07

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - В январе - декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года Казахстан на 11,2% увеличил добычу сырой нефти, включая нефть, полученную из минералов битуминозных, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по статистике МНЭ РК, за отчетный период добыто 72 932,3 тыс. тонн сырой нефти.


Добыча газового конденсата за отчетный период составила 13 269,3 тыс. тонн, что на 6,5% больше, чем в 2016 году.

Кроме того, по данным статведомства, за отчетный период в Казахстане на 7,1% выросла добыча природного газа (естественного) в газообразном состоянии и составила 22 888,4 млн кубометров.
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