Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - В 2017 году Казахстан планирует произвести 3 млн тонн бензина, сообщил сегодня министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

"В 2016 году объем переработки нефти составил 14,5 млн тонн, превысив план на 2,3%. План на 2017 год мы ставим чуть больше 14,5 млн тонн... После модернизации наших трех отечественных НПЗ объем переработки нефти после 2019 года возрастет с 14,5 до 17,5 млн тонн нефти. Увеличится производство нефтепродуктов: бензина, дизтоплива, авиатоплива, снизится производство мазута. В 2017 году мы ожидаем производство 3 млн тонн бензина, 4 млн тонн дизтоплива, 3 млн тонн мазута и около 300 тыс. тонн авиакеросина", - сказал министр, передает Kazakhstan Today.

Он отметил, что на финишной прямой находятся проекты модернизации и реконструкции на трех НПЗ.

"На Атырауском НПЗ в 2016 году завершены механические работы по комплексу глубокой переработки нефти, комплекс будет введен в эксплуатацию в этом году. На Павлодарском нефтехимическом заводе установлено основное оборудование, идут пусконаладочные работы, вопросы финансирования решены, комплекс будет введен в эксплуатацию в начале 2-го полугодия этого года. На Шымкентском НПЗ механическое завершение модернизации и реконструкции планируется в конце этого года. Установлено основное оборудование, идут пусконаладочные работы. Вопросы финансирования по НПЗ решены, проект должен завершиться в 2018 году", - сообщил министр.

По прогнозам Минэнерго, в текущем году будет добыто 81 млн тонн нефти.

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