В 2017 году промпроизводство в Казахстане выросло на 7,1%

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - В Казахстане в январе - декабре 2017 года индекс промышленного производства составил 107,1%, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК, в январе - декабре 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилась добыча сырой нефти, природного газа, металлических руд и угля. Возросло производство продуктов питания, нефтепереработки, продукции фармацевтической, металлургической промышленности и машиностроения.
При этом снизилось производство табачных изделий, резиновых и пластмассовых изделий, компьютеров, электронной и оптической продукции.
Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики. В Восточно-Казахстанской области объем производства соответствует уровню прошлого года.
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