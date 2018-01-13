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В 2017 году промпроизводство в Казахстане выросло на 7,1%12.01.2018
Экономика  16:16

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - В Казахстане в январе - декабре 2017 года индекс промышленного производства составил 107,1%, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК, в январе - декабре 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилась добыча сырой нефти, природного газа, металлических руд и угля. Возросло производство продуктов питания, нефтепереработки, продукции фармацевтической, металлургической промышленности и машиностроения.

При этом снизилось производство табачных изделий, резиновых и пластмассовых изделий, компьютеров, электронной и оптической продукции.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики. В Восточно-Казахстанской области объем производства соответствует уровню прошлого года.
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