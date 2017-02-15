Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году увеличен на 2 трлн 615,1 млрд тенге, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на пленарном заседании мажилиса парламента РК.

Сегодня в мажилисе рассмотрели законопроект "О внесении изменений и дополнений в закон РК "О республиканском бюджете на 2017-2019 годы", передает Kazakhstan Today.

По информации министра, прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году определен в объеме 11 трлн 176,4 млрд тенге, что на 2 трлн 615,1 млрд тенге выше утвержденного объема.

"Доходы республиканского бюджета в 2017 году оцениваются в объеме 4 трлн 891,9 млрд тенге, что на 553,7 млрд тенге выше утвержденного плана", - проинформировал Т. Сулейменов.

Номинальный ВВП в 2017 году прогнозируется в объеме 49 трлн 740,6 млрд тенге, что выше относительно одобренного в августе показателя на 1 трлн 348,8 млрд тенге. ВВП на душу населения увеличится до $8 391,5.

По его словам, рост промышленности пересмотрен в сторону увеличения до 3% за счет ожидаемого более высокого роста в обрабатывающей промышленности на уровне 2,6%.

Объем добычи нефти по прогнозам Министерства энергетики увеличен в 2017 году до 81 млн тонн. Прогноз цены на нефть увеличен с $35 до $50 за баррель. Снижен расчетный курс доллара США с 360 до 330 тенге.

Прогноз по экспорту увеличен на $4,9 млрд, до $45,1 млрд, импорт - на $3,6 млрд, до $32,7 млрд. Целевой коридор инфляции сохранен на ранее утвержденном уровне 6-8%.

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