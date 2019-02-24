В ІV квартале 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане составила 176 050 тенге

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - В ІV квартале 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 176 050 тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК, индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 107,5%, реальной – 102,1%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 390,4 тыс. тенге (в 2,2 раза превышает среднереспубликанский уровень), в финансовой и страховой деятельности – 364,7 (в 2,1 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 332,5 тыс. тенге (в 1,9 раз), в сфере информации и связи – 261,7 тыс. тенге (в 1,5 раза), в сфере строительства – 227,5 тыс. тенге (в 1,3 раза). Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в образовании – 107,9 тыс. тенге, что на 38,7% ниже среднего показателя по республике.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области – 320,5 тыс. тенге, что в 1,8 раза превышает среднереспубликанский показатель. В Туркестанской области ее величина составила 109,7 тыс. тенге, что на 37,7% ниже среднего уровня по стране.

По данным статкомитета, медианное значение среднемесячной заработной платы работников по итогам единовременного обследования составило 106 253 тенге. Модальное значение среднемесячной заработной платы составило 80 021 тенге. Децильный коэффициент дифференциации среднемесячной заработной платы составил - 6,6.

Максимальная заработная плата была зафиксирована в размере 13192,4 тыс. тенге у генерального директора в сфере горнодобывающей промышленности и разработка карьеров, финансовой и страховой деятельности, а также прочих видов обрабатывающей промышленности. Минимальная заработная плата была зафиксирована в размере 15,6 тыс. тенге у уборщиков помещений в сфере образования и государственного управления", - проинформировали в статведомстве.

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