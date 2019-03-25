В 2018 году Казахстан на 4,9% увеличил добычу каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - В январе - декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года Казахстан на 4,9% увеличил добычу каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, до 117 789,3 тыс. тонн, передает Kazakhstan Today.



По данным Комитета по статистике МНЭ РК, за отчетный период в Казахстане добыто 113 703,4 тыс. тонн каменного угля, включая лигнит, кроме концентрата угольного (рост на 5,4%).



Добыча каменного угля, кроме лигнита и концентрата угольного составила 107 270,8 тыс. тонн (рост на 5,4%).



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства