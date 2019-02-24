В 2018 году Казахстан перевыполнил план по доходам по всем уровням бюджета - Минфин

Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на пресс-конференции в правительстве министр финансов Казахстана Алихан Смаилов проинформировал о перевыполнении плана по доходам по всем уровням бюджета, передает Kazakhstan Today.

Консолидированный бюджет - на 102,6%, Нацфонд - на 102,3%, Республиканский бюджет - на 102,3% и местные бюджеты - на 102,8%. Доходы государственного бюджета (без учета трансфертов) составили 8 208 млрд. тенге, или 102,4% к плану. В республиканский бюджет доходов поступило 5849 млрд тенге, что на 130 млрд тенге больше плана и на 836 млрд тенге больше, чем в 2017 году", - сказал Смаилов.

По его словам, перевыполнение плана произошло по нескольким причинам. В основном, за счёт экспортной таможенной пошлины (ЭТП) на нефть на 214 млрд тенге и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 46 млрд тенге в связи с увеличением средней цены на металлы в среднем на 6,5%.

По корпоративному подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость рост поступлений в сравнении с 2017 годом составил 148,8 млрд тенге и 370 млрд тенге соответственно.

Доходы местных бюджетов составили 2,4 трлн тенге, что больше на 64 млрд тенге к плану на 2018 год. В сравнении с 2017 годом доходы МБ увеличились на 218 млрд тенге.

Прирост поступлений обеспечен за счёт индивидуального подоходного и социального налогов в связи с увеличением среднемесячной заработной платы в стране. Одним из факторов перевыполнения плановых поступлений послужило совершенствование налогового и таможенного администрирования. По нашим расчетам эффект от этой работы составил более 410 млрд тенге. За счёт цифровизации получено дополнительно более 100 млрд тенге. Повышение качества проверок при снижении их количества позволило обеспечить темп роста взыскания доначисленных сумм на 35%. В итоге дополнительно за счёт проверок в бюджет поступило 45 млрд тенге", - объяснил министр.

При этом он отметил, что давление на бизнес постепенно снижается. В частности, количество проверок в 2016 году составляло 77 тысяч, в 2017 году - 42 тысячи, в 2018 году - 38 тысяч.

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