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В 2018 году Нацбанк прогнозирует инфляцию на уровне 5-7%25.01.2018
Экономика  13:17

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - В 2018 году Национальный банк прогнозирует инфляцию на уровне 5-7%, передает Kazakhstan Today.

"В 2018 году мы ожидаем постепенное замедление годовой инфляции и установили более низкий целевой ориентир на 2018 год в размере 5-7%", - сказал председатель Национального банка Данияр Акишев на пресс-конференции.

Он напомнил, что по итогам 2017 года годовая инфляция составила 7,1%, что соответствует целевому коридору 6-8% на 2017 год.

"Замедление инфляции происходило в условиях предсказуемой и адаптированной денежно-кредитной политики Национального банка и стабильной ситуации на мировых товарных и продовольственных рынках", - сказал Д. Акишев.

Глава Нацбанка отметил, что о существенном замедлении инфляции свидетельствует показатель базовой инфляции, который не учитывает волатильные компоненты. За истекший год данный показатель снизился с 8,9% до 6,2%.

"По результатам опроса населения в декабре 2017 года количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед снизилась до 7,1%", - заключил Д. Акишев.
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