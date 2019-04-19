В 2018 году нацхолдинг "КазАгро" профинансировал субъекты АПК на 400 млрд тенге

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - 400 млрд тенге направил Нацхолдинг "КазАгро" на финансирования субъектов АПК в 2018 году, передает Kazakhstan Today.

Задача по повышению доступности финансирования для субъектов АПК решается путем кредитования в рамках действующих программ структур Нацхолдинга "КазАгро", а также через фондирование БВУ, кредитных товариществ, микрокредитных организаций и лизинговых компаний для дальнейшего финансирования субъектов АПК.

Объем финансирования отрасли в прошлом году составил 400 млрд тенге. Это беспрецедентный объем за все годы существования холдинга и дочерних компаний и превышает уровень 2017 года на 50% (266,7 млрд тенге). 96% (или 385 млрд тенге) этого объема направлено на кредиты и лизинг (доля долгосрочных займов 90%). Было выдано около 20 тысяч кредитов, создано свыше 11 тыс. новых рабочих мест и более 56 тыс. человек обеспечено занятостью", - сказал управляющий директор по активам и инвестициям АО "Холдинг "КазАгро" Асылхан Джувашев в ходе круглого стола в мажилисе.

На фоне снижения интереса банков к финансированию сельского хозяйства, холдинг активно расширял каналы доступа к финансовым услугам через частные финансовые организации - кредитные товарищества, микрофинансовые организации, банки второго уровня и лизинговые компании. Объем кредитования через их фондирование увеличился до 132 млрд тенге, или почти на 48% к объему предшествующего периода, что составляет более 34% от общего объема кредитования холдингом аграрной отрасли.

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