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В 2018 году страны ЕАЭС показали рост взаимной торговли более чем на 11%24.12.2018
Экономика  16:12

Оренбург. 24 декабря. Kazakhstan Today - В конце прошлой недели в Оренбурге состоялась международная экспертная встреча "ЕАЭС сегодня и взгляд в будущее", в ходе которой эксперты из Казахстана и России подвели итоги прошедшего года ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

В содержательной дискуссии эксперты обсудили итоги работы в уходящем году Евразийского экономического союза (ЕАЭС), объединившего Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию для свободного передвижения между ними товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также координации экономической политики. Они отметили, что в 2018 году страны ЕАЭС показали рост взаимной торговли более чем на 11%. Все государства экономического союза улучшили свои позиции и поднялись в рейтинге ведения бизнеса Всемирного банка.

В текущем году вступил в действие единый Таможенный кодекс ЕАЭС, который существенно упростил таможенные процедуры и сократил их сроки, в том числе за счет перехода на электронный документооборот. На пространстве Союза завершилось формирование общих рынков лекарств и медицинских изделий, началась регистрация по единым правилам этой продукции, которая теперь не требует подтверждения в каждой отдельно взятой стране. Единый рынок услуг расширился еще на 9 секторов, охватив в общей сложности 55 % всех услуг на пространстве ЕАЭС.

В то же время сделан серьезный задел на будущее для дальнейшего углубления экономической интеграции стран ЕАЭС: заключены соглашения о маркировке товаров для отслеживания их происхождения, гарантий качества и борьбы с контрафактом; о гармонизации национального законодательства в сфере финансов для создания общего рынка финансовых услуг; приняты программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов; сформирована база для запуска единого цифрового пространства.

В плане развития внешних связей ЕАЭС подписал меморандумы о взаимодействии с другими крупными региональными экономическими блоками - стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Южной Америки (МЕРКОСУР), важные соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и создании зоны свободной торговли с Ираном. В начале 2019 года Союз выходит на такую зону с Сингапуром, ведет переговоры о том же с Израилем, Египтом, Сербией, а в целом интерес к сотрудничеству с организацией проявляют около 40 государств мира.
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