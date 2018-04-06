В 2019 году будет запущена система отслеживания продукции АПК

Астана. 6 апреля. Kazakhstan Today - В 2019 году в Казахстане будет запущена система отслеживания продукции АПК, передает Kazakhstan Today.
Первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Арман Евниев сегодня презентовал ряд инновационных проектов в рамках "Дня цифровизации АПК".
Цифровизация станет ключевым инструментом для развития четырех направлений госрегулирования АПК: доступность финансирования для субъектов АПК; доступность рынков сбыта и развитие экспорта; эффективность государственного контроля и надзора; эффективное управление водными и биоресурсами.
Указанными направлениями будет охвачена автоматизация 101 госуслуги и соответствующих процессов в сфере АПК.
В 2019 году будет запущена система прослеживаемости продукции АПК "от поля до стола", включающая животноводческую, растениеводческую и рыбную продукции.
По данным МСХ РК, перевод 100% конкурсных процедур в электронный формат повысит прозрачность и открытость предоставления участков гослесфонда, особо охраняемых природных территорий, охотничьих хозяйств и рыбохозяйственных водоемов, права водопользования.
В рамках задачи по технологическому перевооружению будут созданы условия для вовлечения бизнеса в использование ИТ-технологий, в том числе технологий точного земледелия и SMART-ферм.
Внедрение элементов точного земледелия позволит фермерам существенно повысить эффективность производства. К таким элементам относятся: электронные карты полей, точные метеоданные, сенсоры и датчики, космомониторинг и другие решения, что в комплексе позволит снизить потери сельхозпроизводителя как минимум на 25%, отметили в ведомстве.
Внедрение SMART-технологий позволит осуществлять мониторинг поголовья и управление стадом животных, обеспечить автономное управление теплицей, вести учет и анализ расходов в онлайн-режиме.
В целях вовлечения фермеров в цифровизацию АПК будет категоризировано на 3 группы. Первая группа - "пионеры цифровизации". Это фермеры, имеющие необходимую инфраструктуру и готовые уже сейчас приступить к цифровизации своего производства. Вторая группа - фермеры, имеющие высокий уровень технической оснащенности и внедряющие высокотехнологичное оборудование. Для решительного шага к цифровизации им необходима поддержка и стимулирование. И третья группа - это фермеры, обладающие пока низким уровнем технической оснащенности и не готовые к соблюдению технологической дисциплины.
Для каждой группы на примере передовых хозяйств будут созданы эталонные модели.
Также будут созданы условия для широкого вовлечения ИТ-бизнеса в развитие агротехнологий на основе технологий открытых кодов и доступа к базам данных.
На основе открытых данных бизнес в конкурентной среде сможет внедрять собственные IT-платформы и разработки, включая различные мобильные приложения.
Именно с этой целью Министерство сельского хозяйства презентовало сегодня данные проекты перед экспертами и представителями ИТ-бизнеса, призвало их принять активное участие в разработке и реализации проектов цифровизации АПК.
"Цифровизация АПК повысит конкурентоспособность и производительность труда, обеспечит пищевую безопасность и привлечение инвестиций в отрасль. В целом экономический эффект до 2025 года составит порядка 40 млрд тенге", - отмечают в МСХ.
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