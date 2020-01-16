Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - В 2019 году объем перевозок между Казахстаном и Китаем вырос на 26%, передает Kazakhstan Today.

За 2019 год объем перевозок между РК и КНР составил 17 556 тыс. тонн, что на 26% больше, чем в 2018 году, в том числе из РК в КНР доставлено 10 767 тыс. тонн, что на 27% выше показателя 2018 года, из КНР в РК - 6789 тыс. тонн, что на 24% превышает уровень предыдущего года. При этом через пограничные переходы перевезены: Достык - Алашанькоу - 13 347 тыс. тонн груза (+18%), Алтынколь - Хоргос - 4209 тыс.тонн (+55%)", - сообщила пресс-служба АО "НК "Казакстан темір жолы".

По данным компании, 13-14 января текущего года делегации АО "НК "Казакстан темір жолы" во главе с первым заместителем председателя правления Канатом Альмагамбетовым и ООО "Урумчийская железная дорога" во главе с генеральным директором Гао Цзиньяном провели рабочее совещание на станциях Алтынколь и Хоргос.

Стороны подвели итоги работы пограничных железных дорог Казахстана и Китая за 2019 год, рассмотрели мероприятия по выполнению объемов перевозок грузов на 2020 год.

Благодаря слаженности и дружеским отношениям, мы выполнили поставленные перед нами задачи, что является залогом дальнейшего укрепления сотрудничества наших железных дорог. Одним из основных показателей нашего плодотворного сотрудничества является динамика роста объемов перевозок грузов", - отметил Альмагамбетов.

В ходе совещания представители железнодорожных администраций РК и КНР утвердили прогнозируемые объемы перевозок на 2020 год в размере 19 млн тонн грузов.

Достигнута договоренность о принятии конкретных мер по обеспечению беспрепятственного и ускоренного пропуска поездов через приграничные станции, наращиванию контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа через территорию Казахстана.

Также стороны договорились с середины февраля текущего года провести опытную перевозку железной руды с перестановкой колесных пар вагонов с широкой колеи на узкую колею назначением станция Урумчи в адрес Багамского металлургического комбината. Далее осуществлять подобные перевозки на постоянной основе для увеличения их объемов грузов железнодорожным транспортом", - добавили в пресс-службе.

Кроме этого, стороны согласовали расписание движения грузовых и контейнерных поездов через погранпереходы Достык - Алашанькоу и Алтынколь - Хоргос на 2020 год.

По итогам рабочего совещания подписан соответствующий протокол.

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