В 2019 году в Казахстане проведут налоговую амнистию для субъектов малого и среднего бизнеса

Астана. 27 декабря. Kazakhstan Today - С 1 января 2019 года предстоит налоговая амнистия для субъектов малого и среднего бизнеса, которым спишут пени и штрафы при условии уплаты основной суммы налога, передает Kazakhstan Today.





В послании народу Казахстана от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" глава государства дал поручение о проведении с 1 января 2019 года налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса путем списания пени и штрафов, при условии уплаты основной суммы налога. В связи с этим Министерство финансов разработало соответствующие поправки в законодательство Республики Казахстан, которые сейчас находятся на рассмотрении в сенате. Проект поправок предусматривает списание малому и среднему бизнесу пени и штрафов при условии погашения до 31 декабря 2019 года основного долга, имеющегося на 1 октября 2018 года", - сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.





При этом, как отметили в ведомстве, под амнистию не подпадают крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, недропользователи (за исключением недропользователей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, лечебных грязей), производители подакцизной продукции.





По предварительным данным, под амнистию подпадает 90 077 субъектов среднего и малого бизнеса (31 210 юридических лиц и 58 867 индивидуальных предпринимателей), которые по состоянию на 1 октября 2018 года имеют налоговую задолженность в размере 340,6 млрд тенге.





При этом общая сумма пеней, подлежащая списанию, составляет 122,9 млрд тенге, штрафов - 7,3 млрд тенге, которые будут списаны при условии уплаты основного долга в размере 210,4 млрд тенге.





При этом также будут списаны пени, начисленные с 1 октября 2018 года до даты уплаты основного долга.





Для освобождения от накопленных долгов по пени и штрафам налогоплательщикам необходимо уплатить в бюджет сумму основного долга по налогам, имеющегося по состоянию на 1 октября 2018 года.





После того как законопроект, предусматривающий внесение соответствующих поправок, будет подписан, Министерством финансов будут утверждены Правила списания пеней и штрафов, предусматривающие пошаговый механизм проведения налоговой амнистии. Таким образом, предварительная дата непосредственной работы по списанию пеней и штрафов ориентировочно в марте 2019 года", - сообщили в Минфине.





Напомним, в истории независимого Казахстана налоговые амнистии по списанию пени и штрафов для оздоровления финансово-хозяйственной деятельности предприятий проводились трижды (в 1997-1999 годах, в 2011 и 2015 годах).





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