В 2019 году в Мангистауской области планируют сдать 1,2 млн квадратных метров жилья

Актау. 26 ноября. Kazakhstan Today - В 2019 году в Мангистауской области планируют сдать в эксплуатацию 1,2 млн квадратных метров жилья, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил аким Мангистауской области Серикбай Трумов, в этом году в Мангистауской области в рамках программы "Нурлы жер" была сдана 961 тысяча квадратных метров жилья. По словам главы региона, на сегодня в области реализуется 32 проекта на сумму 22 млрд тенге.

"Основная цель - предоставить доступное жилье населению, в том числе уязвимым группам населения (детям-инвалидам, многодетным семьям с низким доходом, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей). Сегодня в области насчитывается 8 491 семья в этой категории", - отметил глава региона.

По его информации, в этом году планируется сдать 1,2 млн квадратных метров жилья. Большинство из этих домов будут сданы малоимущим семьям. Кроме того, были приняты меры по предоставлению жилищных сертификатов на доступное социальное жилье (212 сертификатов утверждено, 17 сертификатов получены) и покупке квартир в Актау (205 квартир на 1,7 млрд тенге).

Кроме того, в Мангистауской области будет отремонтировано 191,5 километра дорог.

В Мангистауской области идет реконструкция республиканских, региональных и местных дорог. Хорошее и удовлетворительное состояние дорог в регионе составляет 92%. Работы по перестройке составят 191,5 километра. Средний ремонт будет проведен на 218,8 километра дорог.

Дорога граница Бейнеу - Акжигит - Узбекистан, соединяющая Казахстан и Узбекистан, подверглась капитальному ремонту, и ее первая часть уже введена в эксплуатацию. Вторая часть будет завершена в апреле 2020 года. Также в настоящее время идет стройка дороги Жетыбай - Жанаозен - граница с Туркменистаном. Стоимость 73 километров дороги составляет 14,9 млрд тенге.

На реконструкцию искусственных сооружений на автомагистралях Актау - Каламкас и Таучик - Шетпе областного и местного значения было выделено 872 млн тенге. Дорога Ата-жолы, которая ведет к святым местам Мангистау, тоже реконструируется. В настоящее время 90% строительно-монтажных работ завершено. Дорога длиной 22 километра от Курыка до морского порта заканчивается. Кроме того, для реконструкции 29,5 километра дороги Жынгылды - Шайр - Шеркала и автодороги Шетпе - Кызан были обновлены (рассмотрены) дороги участка 49-85 километров.

Общая протяженность автомобильных дорог в регионе составляет 2846,1 километра. Из них 1049 километров республиканского значения, а областного и местного значения - 1797,1 километра.

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