В 2019 году взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС увеличилась на 5,7%

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - В январе - декабре 2019 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила $21 296 млн, что на 5,7% больше, чем в январе - декабре 2018 года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК, экспорт составил $6317,2 млн (увеличился на 4,5%), импорт – $14 978,8 млн (увеличился на 6,3%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию – 92,4%, Кыргызскую Республику – 4%, Республику Беларусь – 3,6%, Республику Армения – 0,1%", - отметили в статведомстве.

$1 = 377,2 тенге.

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