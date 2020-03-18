Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - В 2020 году в Казахстане планируется засеять 22,5 млн гектаров земли, об этом сообщили на селекторном заседании правительства по рассмотрению хода подготовки к весенним полевым работам, передает Kazakhstan Today.

В текущем году планируется засеять земли на 238 тыс. гектаров больше чем в 2019 году. Зерновые культуры будут размещены на площади около 15,2 млн гектаров (в том числе пшеница - 11,4 млн гектаров), масличные - 3 млн гектаров (+122 тыс. гектаров), хлопчатник - 110 тыс. гектаров, сахарная свекла - 22,0 тыс. гектаров, овощебахчевые и картофель - 471,7 тыс. гектаров, кормовые культуры - 3,7 млн гектаров.





В настоящее время к посевной кампании приступили южные регионы. Так, в Жамбылской области осуществлен посев на площади 71,7 тыс. гектаров, или 10,2% от общей посевной площади, в Туркестанской области засеяно 33,5 тыс. гектаров (4,0%), в Алматинской области - 3,4 тыс. гектаров (0,4%). Кызылординской - 2,0 тыс. гектаров (1,1%).

По информации пресс-службы премьер-министра, для проведения весенних полевых работ определен необходимый объем дизтоплива - 387 тыс. тонн (средняя цена для сельхозтоваропроизводителей - порядка 177 тенге за литр). Учитывая сложные погодные условия, Министерством энергетики поддержана просьба о выделении 10 тыс. тонн дополнительного объема, что позволило полностью удовлетворить потребность регионов в дизтопливе. В настоящее время операторами регионов проводятся процедуры заключения договоров и оплаты выделенных на март месяц объемов дизтоплива.

В республике имеется в наличии 143 тыс. тракторов, 78 тыс. сеялок, 243 тыс. почвообрабатывающих орудий, 4 тыс. посевных комплексов. По состоянию на 15 марта 2020 года готовность тракторов составляет 94%, сеялок - 93%, посевных комплексов - 100%, почвообрабатывающих орудий - 95%.

Для поддержки субъектов агропромышленного комплекса АО "Аграрная кредитная корпорация" выделен бюджетный кредит из республиканского бюджета в объеме 70 млрд тенге, что на 10 млрд больше обычной практики. Ставка вознаграждения для конечных заемщиков не будет превышать 5% годовых. Выделенные средства позволят профинансировать 2400 субъектов АПК с охватом посевных площадей 3 млн гектар.

В целом подготовка к весенним полевым работам проводится своевременно. Со стороны правительства приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению весеннего сева", - проинформировал премьер-министр РК Аскар Мамин.

Глава правительства отметил отставание некоторых регионов от планов заготовки семян (ВКО, ЗКО, Кызылординская, Павлодарская, Актюбинская области), подготовки сельхозтехники (ЗКО, Акмолинская, Алматинская, Кызылординская, области), а также отсутствие практически во всех областях (кроме Жамбылской и Туркестанской) утвержденных норм субсидий по удобрениям.

Министерству сельского хозяйства и акимам областей своевременно принять все необходимые меры по качественному проведению весенних полевых работ. Министерству энергетики обеспечить поставку необходимого количества дизтоплива согласно утвержденному графику и ценам", - сказал Мамин.

Премьер-министр поручил АО "НУХ "КазАгро" обеспечить эффективное использование финансовых средств и их доступность для сельчан.

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