В 2021 году в индустриальной зоне Алматы запустят 10 производственных предприятий из приоритетных отраслей экономики

АЛМАТЫ. 29 АПРЕЛЯ - В 2021 году в индустриальной зоне Алматы запланирован запуск 10 производственных предприятий из приоритетных отраслей экономики. Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций заявил директор Индустриальной зоны города Адиль Амралин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Адиль Амралин озвучил список новых предприятий, которые будут запущены в мегаполисе. Это: "СК Рахат", "Г.С.Г. Высотник", "Каз-Диа-Тест", "City Stone", "Алем Тынысы", "Asia steel pipe corporation", "Электробар", "Valtherm", "Technokont".

Спикер отметил, что запускаемые в этом году проекты относятся к сфере машиностроительной, строительной, химической и фармацевтической промышленности. Общая сумма инвестиций на реализацию данных проектов составляет 40,5 млрд тенге.

От реализации данных проектов ожидается благоприятный мультипликативный эффект на развитие экономики всего города. Это и создание рабочих мест в малоактивных районах, и увеличение налогооблагаемой базы, и обеспечение устойчивого развития экономики благодаря росту промышленного производства и сферы МСБ", - сообщил Амралин.

Отмечается, что по девяти проектам будет создано более 800 новых рабочих мест. В настоящее время все предприятия находятся на различных стадиях реализации.

Глава индустриальной зоны также рассказал о реализованных проектах. Так, в первом квартале текущего года запущен завод по производству медной и алюминиевой катанки ТОО "КМК Investment" мощностью более 25 000 тонн продукции в год, с созданием 80 рабочих мест. Стоимость проекта - 11,3 млрд тенге.

Проект закрывает потребности Казахстана в инновационных продуктах с существенной долей экспорта в Россию, Китай, страны Персидского залива и ЕАЭС", - подчеркнул он.

Кроме того, спикер затронул тему долгосрочных планов индустриальной зоны Алматы до 2025 года. По его словам, планируется реализовать 29 проектов на общую сумму инвестиций 81,1 млрд тенге, с созданием 3329 рабочих мест.

Амралин также сообщил, что на сегодня участниками индустриальной зоны Алматы являются 52 компании, с проектами на 196,6 млрд тенге и с созданием 6,4 тыс. рабочих мест.

На сегодняшний день реализовано 14 проектов на общую сумму 75 млрд тенге, произведено продукции на 99,6 млрд тенге, с созданием 2248 рабочих мест. Это предприятия: "BRB APK", "Almapack", "DOC Co. LTD.", "TOKYO ROPE ALMATY", "KMK Investment" - первый и второй этапы, "KazTigerTape", "ЭНКО", "ASSET", "Техновид", "МПЗ Бижан", "ДорХан-Алматы", "Алмерек", "Hyundai Trans Kazakhstan"", - уточнил спикер.

В пресс-службе акима Алматы добавили, что общая площадь индустриальной зоны Алматы составляет 490 гектаров. На сегодня, для реализации инвестиционных проектов, распределено 222 гектара (74 гектара - реализованные проекты, 148 гектаров - реализуемые проекты), свободно 104 гектара.

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