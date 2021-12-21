В 2022 году в Казахстан поступит российская железнодорожная путевая техника

Фото: ainews.kz
Сообщается, что сделка была осуществлена при поддержке Российского экспортного центра, с предоставлением субсидированного экспортного кредита казахской стороне.
В мае 2021 года специалисты КАМКОР Менеджмент побывали с визитом на АО "Тулажелдормаш" и ознакомились с работой техники в действии на объектах ОАО "РЖД". В соответствии с планами КАМКОР Менеджмент и при поддержке Казахстанских железных дорог (АО "НК "Казакстан темір жолы") по реализации внутренних и зарубежных проектов, стороны проработали долгосрочную программу развития сотрудничества.
Соглашение предусматривает поставку техники для ремонта и обслуживания инфраструктуры АО "НК "КТЖ", внедрение современной системы сервисного обслуживания и частичную локализацию. Интерес казахской стороны также вызвала и другая тульская техника - комплекс для смены рельсовых плетей КСП-700 и машина первичной выправки МПВ, которые начнут опытную эксплуатацию в 2022 году. В среднесрочной перспективе сегмент рынка Казахстана в части высокопроизводительных и технологичных путевых комплексов тульского производства оценивается в объёме не менее 20 единиц. Для удобства партнёров Группа ПТК готова предложить и новые принципы взаимодействия - контракты жизненного цикла и договор оказания услуги на аутсорсинге, что соответствует современным мировым трендам", - говорится в сообщении.
Как сообщил генеральный директор ТОО "Теміржол жондеу" Айбек Терекбаев, группа компаний "Камкор Менеджмент" на постоянной основе инвестирует средства в повышение технической оснащенности, освоение новых технологий, обновление строительной и ремонтной техники.
Благодаря открытому обмену опытом между нами и российскими коллегами, есть возможность получить в сжатые сроки максимум полезной информации о рынке и использующимся на нем новейшими технологиями. В связи с потребностью АО "НК "КТЖ" в качественном и оперативном выполнении капитального ремонта пути, путевые машины современных образцов выполняют огромную значимость в выполнении критериев АО "НК "КТЖ" и увеличению выработки в "технологическое окно". Теміржол жондеу, входящее в состав группы компаний "Камкор Менеджмент" дорожит партнерскими и дружескими связями, и надеется на успешное взаимовыгодное сотрудничество с Группой ПТК в долгосрочной перспективе", - отметил он.
По словам первого заместителя генерального директора по производству Группы ПТК Дмитрия Раенока, стратегическое сотрудничество с КАМКОР Менеджмент будет содействовать скорейшему внедрению современных технологий в интересах АО "НК "КТЖ".
Для развития этих компетенций нами совместно с правительством Тульской области создан Научно-производственный комплекс в сфере железнодорожного машиностроения на базе АО "Тулажелдормаш". Реализация этого проекта совместно с Администрацией Тульской области позволяет перейти к новой технологии развития инфраструктуры и обеспечить нормативный уровень путевого хозяйства и увеличить пропускную способность сети. Инновационная путевая техника группы ПТК, хорошо известна на пространстве 1520 и успешно доказала свою эффективность на объектах ОАО "РЖД". Научно-производственный комплекс разработал и производит технику, применение которой обеспечивает ремонт до 10 километров железнодорожного полотна в сутки", - сказал он.
Специалисты особо отмечают комплекс глубокой очистки балласта ЩОМ-2000. Его производительность в 2,5 раза выше, чем у любого другого производителя. Подтвержден и экономический эффект с первого года внедрения. Работа такой техники облегчит труд железнодорожников Казахстана, значительно сократит издержки и время, увеличит качество ремонтов пути. На полигонах РЖД тульская путевая машина установила мировой рекорд по скорости и качеству работ, а проведенные ОАО "РЖД" эксплуатационные испытания подтвердили ее эффективность и превосходство по производительности над любыми другими отечественными или зарубежными образцами.