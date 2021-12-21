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В 2022 году в Казахстан поступит российская железнодорожная путевая техника

20.12.2021, 16:13 91816
В 2022 году в Казахстан поступит российская железнодорожная путевая техника
Фото: ainews.kz
МОСКВА. 20 ДЕКАБРЯ - Группа ПТК и КАМКОР Менеджмент (ТОО "Теміржол жондеу") заключили соглашение о поставке в 2022 году машины по выправке пути, уплотнению и отделке балластной призмы ВПО-С. Машина будет произведена с учетом всех индивидуальных технических требований заказчика, говорится в совместном пресс-релизе компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что сделка была осуществлена при поддержке Российского экспортного центра, с предоставлением субсидированного экспортного кредита казахской стороне. 
 
В мае 2021 года специалисты КАМКОР Менеджмент побывали с визитом на АО "Тулажелдормаш" и ознакомились с работой техники в действии на объектах ОАО "РЖД". В соответствии с планами КАМКОР Менеджмент и при поддержке Казахстанских железных дорог (АО "НК "Казакстан темір жолы") по реализации внутренних и зарубежных проектов, стороны проработали долгосрочную программу развития сотрудничества. 
 

Соглашение предусматривает поставку техники для ремонта и обслуживания инфраструктуры АО "НК "КТЖ", внедрение современной системы сервисного обслуживания и частичную локализацию. Интерес казахской стороны также вызвала и другая тульская техника - комплекс для смены рельсовых плетей КСП-700 и машина первичной выправки МПВ, которые начнут опытную эксплуатацию в 2022 году. В среднесрочной перспективе сегмент рынка Казахстана в части высокопроизводительных и технологичных путевых комплексов тульского производства оценивается в объёме не менее 20 единиц. Для удобства партнёров Группа ПТК готова предложить и новые принципы взаимодействия - контракты жизненного цикла и договор оказания услуги на аутсорсинге, что соответствует современным мировым трендам", - говорится в сообщении.

 
Как сообщил генеральный директор ТОО "Теміржол жондеу" Айбек Терекбаев, группа компаний "Камкор Менеджмент" на постоянной основе инвестирует средства в повышение технической оснащенности, освоение новых технологий, обновление строительной и ремонтной техники. 
 

Благодаря открытому обмену опытом между нами и российскими коллегами, есть возможность получить в сжатые сроки максимум полезной информации о рынке и использующимся на нем новейшими технологиями. В связи с потребностью АО "НК "КТЖ" в качественном и оперативном выполнении капитального ремонта пути, путевые машины современных образцов выполняют огромную значимость в выполнении критериев АО "НК "КТЖ" и увеличению выработки в "технологическое окно". Теміржол жондеу, входящее в состав группы компаний "Камкор Менеджмент" дорожит партнерскими и дружескими связями, и надеется на успешное взаимовыгодное сотрудничество с Группой ПТК в долгосрочной перспективе", - отметил он.

 
По словам первого заместителя генерального директора по производству Группы ПТК Дмитрия Раенока, стратегическое сотрудничество с КАМКОР Менеджмент будет содействовать скорейшему внедрению современных технологий в интересах АО "НК "КТЖ". 
 

Для развития этих компетенций нами совместно с правительством Тульской области создан Научно-производственный комплекс в сфере железнодорожного машиностроения на базе АО "Тулажелдормаш". Реализация этого проекта совместно с Администрацией Тульской области позволяет перейти к новой технологии развития инфраструктуры и обеспечить нормативный уровень путевого хозяйства и увеличить пропускную способность сети. Инновационная путевая техника группы ПТК, хорошо известна на пространстве 1520 и успешно доказала свою эффективность на объектах ОАО "РЖД". Научно-производственный комплекс разработал и производит технику, применение которой обеспечивает ремонт до 10 километров железнодорожного полотна в сутки", - сказал он. 

 
Специалисты особо отмечают комплекс глубокой очистки балласта ЩОМ-2000. Его производительность в 2,5 раза выше, чем у любого другого производителя. Подтвержден и экономический эффект с первого года внедрения. Работа такой техники облегчит труд железнодорожников Казахстана, значительно сократит издержки и время, увеличит качество ремонтов пути. На полигонах РЖД тульская путевая машина установила мировой рекорд по скорости и качеству работ, а проведенные ОАО "РЖД" эксплуатационные испытания подтвердили ее эффективность и превосходство по производительности над любыми другими отечественными или зарубежными образцами. 
 

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новости по теме

Kaspi Bank выплатит дивиденды по простым и привилегированным акциям за III квартал 2021 года

21.12.2021, 16:52 2251
Kaspi Bank выплатит дивиденды по простым и привилегированным акциям за III квартал 2021 года
Фото: afk.kz
АЛМАТЫ. 21 ДЕКАБРЯ - Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за третий квартал 2021 года, сообщает Казахстанская фондовая биржа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации биржи, Kaspi Bank, облигации которого находятся в официальном списке KASE, сообщил о решениях внеочередного общего собрания его акционеров, состоявшегося 20 декабря 2021 года.
 

Акционеры, в том числе, приняли решение о выплате с 20 декабря 2021 года дивидендов по простым и привилегированным акциям банка за третий квартал 2021 год в размере 1 870 тенге на одну акцию", - говорится в сообщении биржи.

 
Как сообщалось ранее, по месячному росту в ноябре в тройке лидеров оказался Kaspi Bank, рост 86,2% до 69 млрд тенге.
 
В Каспи банке дали ответы на вопросы казахстанцев о мобильных переводах, которых коснулись поправки в налоговом законодательстве страны.
 

Облигации на 55 млрд тенге разместил на бирже холдинг "Байтерек"

21.12.2021, 16:14 7471
Облигации на 55 млрд тенге разместил на бирже холдинг "Байтерек"
Фото: baiterek.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" разместил на бирже долговые бумаги на 55 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба холдинга, "Байтерек" успешно разместил на площадке АО "Казахстанская фондовая биржа" десятилетний выпуск облигаций общим объемом 55 млрд тенге по ставке доходности 11% годовых. 
 

Облигации холдинга были предложены широкому кругу инвесторов, спрос по состоявшимся специализированным торгам составил 104%. Привлеченные средства будут направлены на финансирование проектов агропромышленного комплекса и закупа предметов лизинга для дальнейшей передачи в финансовый лизинг субъектам АПК через дочерние структуры холдинга - АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "КазАгроФинанс", - проинформировали в пресс-службе.

 
Финансовым консультантом и андеррайтером по данным сделкам выступило акционерное общество Freedom Finance.

Как сообщалось ранее, холдинг "Байтерек" пополнил Нацфонд на 10,6 млрд тенге, полученных от приватизации.

Напомним также, что в Казахстане просили увеличить кредитование сева на 80 млрд тенге. В качестве решения предлагалось правительству задействовать механизмы по привлечению финансирования: либо трансферт из Нацфонда, или холдинг "Байтерек" мог бы разместить облигации, которые выкупит Нацбанк.
 
АО "НУХ "Байтерек" - интегрированный институт развития, направленный на поддержку предпринимательства, развитие агропромышленного комплекса и обеспечение населения страны жильем. Кредитные рейтинги холдинга по результатам обзора Moody's - "Baa2", прогноз "Стабильный", Fitch - "BBB", прогноз "Стабильный". Конечным бенефициаром холдинга является правительство Республики Казахстан.
 

В ФМС рассказали, насколько вырастут платежи по ОСМС в 2022 году

21.12.2021, 14:30 12766
В ФМС рассказали, насколько вырастут платежи по ОСМС в 2022 году
Фото: пресс-служба Фонда социального медстрахования.jpg
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - В Фонде медицинского страхования рассказалиЮ насколько вырастут платежи по ОСМС в 2022 году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 1 января в связи с повышением МЗП и МРП изменятся размеры взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, сообщил ФМС на своей странице в Фейсбуке.
 
Работодатель будет платить за работника 3% от уровня его заработной платы, но не более 10 МЗП, или 18 тыс. тенге.
 
Работники, в том числе получающие доходы по договорам ГПХ, будут платить 2% от своего дохода, но не более 12 тыс. тенге. 
 
Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, - 5% от 1,4-кратного МЗП, или 4200 тенге. 
 
ЕСП составит:
 
- для жителей города - 1 МРП, или 3063 тенге;
 
- для жителей села - 0,5 МРП, или 1531,5 тенге. 
 
- Самостоятельные плательщики будут платить 5% от МЗП, или 3 тыс. тенге
 
Также отмечается, что государство будет платить за 15 льготных категорий граждан, сегодня это свыше 11 млн человек. Размер взноса за одного человека составит 3 614,2 тенге.
 

Казахстан и Кыргызстан договорились о поставках овощей на сумму $1 млн

21.12.2021, 13:04 23026
Казахстан и Кыргызстан договорились о поставках овощей на сумму $1 млн
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - В рамках рабочего визита министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова в Кыргызстан компании Казахстана и Кыргызстана договорились о поставке на рынок РК ранних овощей (морковь, капуста) из КР на сумму $1 млн, сообщили в Минторговли РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Кроме того, был заключен экспортный контракт на поставку в Кыргызстан пищевой продукции (лапша быстрого приготовления).
 
Было также подписано лицензионное соглашение на принятие, применение, перевод и распространение национальных стандартов между РГП "КазСтандарт" МТИ РК и Центр по стандартизации и метрологии Министерстве экономики и финансов КР.
 
На встрече с председателем кабинета министров - руководителем Администрации президента КР Акылбеком Жапаровым обсужден ход мероприятий по созданию приграничного индустриального торгово-логистического комплекса (ИТЛК) на базе пункта пропуска "Карасу". Было отмечено, что на базе ИТЛК будут создаваться совместные предприятия легкой промышленности (в том числе, текстиля), деревообработки, строительных материалов и т.д.
 
Стороны также обсудили процесс формирования внутренней товаропроводящей сети и проекта по созданию ОРЦ в Кыргызстане и их дальнейшей интеграции в Евразийскую товаропроводящую систему (совместный план мероприятий по созданию и функционированию ОРЦ на территории Кыргызской Республики был подписан ранее). 
 

Создание системы хранения и логистики, по нашим оценкам, позволит нарастить экспорт плодоовощной продукции из Кыргызстана в 2 раза с $90 млн до $175 млн. Кроме того, это позволит снизить потери плодоовощной продукции с 40 до 10%", - отметил Бахыт Султанов.

 
Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном за январь-октябрь 2021 года составил $795,1 млн, что на 13% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($703,7 млн).
 
Экспорт из Казахстана в Кыргызстан за январь-октябрь 2021 года вырос на 10,6% и составил $519,9 млн.
 
Основными товарами экспорта из Казахстана в Кыргызстан являются: природный газ, табачные изделия, воды (включая минеральные и газированные), уголь каменный, золото, а также легковые автомобили, нефтепродукты и предметы гигиены для женщин и детей.
 
Потенциал наращивания казахстанского экспорта в Кыргызстан оценивается в более $230 млн (190 позиций), в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, пищевая отрасль, строительные материалы, химическая продукция.
 
Импорт в Казахстан из Кыргызстана за январь - октябрь 2021 года вырос на 17,7% и составил $275,1 млн.
 
Основными товарами импорта в Казахстан из Кыргызстана являются: руды и концентраты драгоценных металлов, стекло полированное, мучные кондитерские изделия, пластмассовая тара, керамическая плитка, молоко и сливки сгущенные и сухие.

 

Перелеты по шести внутренним направлениям будут субсидировать в 2022 году в Казахстане

21.12.2021, 12:23 27931
Перелеты по шести внутренним направлениям будут субсидировать в 2022 году в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Авиакомпании SCAT, Qazaq Air и "Южное небо" будут выполнять субсидируемые рейсы в 2022 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Состоялся конкурс на 23 авиамаршрута, субсидируемых из Республиканского бюджета в 2022 году, в том числе 10 авиамаршрутов в Туркестан, по три - в города Кокшетау, Петропавловск, по два - в Балхаш, Урджар и Ушарал", - говорится в сообщении пресс-службы Комитета гражданской авиации РК.

 
В ведомстве разъяснили, что субсидирование авиамаршрутов проводится в целях обеспечения регулярными рейсами авиамаршрутов, которые носят социально значимый характер для развития региона, при этом не обеспечивающий уровень дохода для выполнения на коммерческой основе.
 

Перевозчиками на выполнение полетов по данным авиамаршрутам в 2022 году определены авиакомпании SCAT, Qazaq Air и "Южное небо". Стоимость авиабилетов будет составлять от 9 до 25 тысяч тенге", - добавили в КГА.

 

Казахстан установит минимальный уровень цен на алкоголь, ввозимый из стран ЕАЭС

21.12.2021, 11:20 36691
Казахстан установит минимальный уровень цен на алкоголь, ввозимый из стран ЕАЭС
Фото: brasserie-ardoise.fr
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - В Казахстане с 1 января 2022 года установят минимальные цены для отдельных видов алкоголя, импортируемого из стран Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Правительство Республики Казахстан утвердило отдельные виды товаров, в отношении которых с 1 января 2022 года будет применяется минимальный уровень цен. Регулирование коснется цен на ряд алкогольной продукции, в частности:
 
 - спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 объема % или более;
 
 - коньяк, спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью два литра или менее;
 
 - водка с концентрацией спирта 45,4 объема % или менее, в сосудах емкостью два литра или менее;
 
 - спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 объема %, в сосудах емкостью более двух литров.
 

Казахстан и Китай намерены до января 2022 года перейти на электронный документооборот в железнодорожных перевозках

21.12.2021, 10:36 42391
Казахстан и Китай намерены до января 2022 года перейти на электронный документооборот в железнодорожных перевозках
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - В рамках работы по проекту Плана по развитию торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с Китайской Народной Республикой по направлению "Формирование, развитие и цифровизация транспортных коридоров и маршрутов" предусмотрены мероприятия по переходу до января 2022 года на юридически значимый электронный документооборот при оформлении международных перевозок в части перевозочных и товаросопроводительных документов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Между АО "НК "КТЖ" и Китайской железной дорогой заключено Соглашение по электронному обмену данными о международном грузовом сообщении и в ноябре текущего года направлен проект дополнительного Соглашения в части дополнения технической спецификацией накладной ЦИМ (Единые правила железнодорожных грузовых перевозок к Договору о международных грузовых перевозках. Соглашение о международном грузовом сообщении и товаросопроводительных документах (инвойс, упаковочный лист)", - написал премьер-министр РК Аскар Мамин в ответ на депутатский запрос касательно принятия необходимых мер на казахстанско-китайской границе в связи с пандемией.

 
При этом он подчекрнул, что со стороны Китайской железной дороги не решен вопрос легитимности использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) по системе "Доверенная третья сторона". 
 

В этой связи АО "НК "КТЖ" совместно с ответственными государственными органами проводит работу об оказании содействия в решении данного вопроса для ускорения процесса перехода оформления железнодорожных перевозок по безбумажной технологии и исключения рисков неисполнения международных обязательств, принятых Республикой Казахстан", - проинформировал глава правительства.

 
Аскар Мамин также рассказал о проводимой работе по цифровизации участка транспортного контроля в сфере автомобильного транспорта.
 
Так, Министерством индустрии и инфраструктурного развития ведется работа по созданию и внедрению Интеллектуальной системы транспортного контроля.
 

Система направлена на исключение человеческого фактора при осуществлении транспортного контроля, осуществляя дистанционный контроль за проездом грузовых и пассажирских автотранспортных средств (проверка электронных транспортных и разрешительных документов, соответствие допустимым весогабаритным параметрам и т. д.), автоматически формируя и направляя предписания об уплате штрафов в адрес правонарушителей", - пояснил премьер.

 
Он отметил, что мероприятие по созданию Системы включено в национальный проект "Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций" со сроком реализации в 2023 году. В настоящее время рассматривается вопрос разработки инвестиционного предложения и технического задания на создание Системы. 
 

В рамках механизмов двустороннего сотрудничества в ближайшее время с китайской стороной прорабатывается проведение заседаний межправительственного Комитета по сотрудничеству РК - КНР в рамках которых также планируется дальнейшая проработка вопросов по вышеуказанным проблемам", - добавил Мамин.


 

Казахстан и Китай договорились об увеличении пропускной способности на автомобильных и железнодорожных КПП

21.12.2021, 10:00 42211
Казахстан и Китай договорились об увеличении пропускной способности на автомобильных и железнодорожных КПП
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан ответил на вопрос депутатов касательно увеличения пропускной способности на пропускных пунктах с Китаем и сокращения времени проезда транспортных средств в связи с обработкой и дезинфекцией транспортных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Аскар Мамин рассказал, что с китайской стороной ведется работа по вопросу увеличения товарооборота и открытия ранее закрытых пунктов пропуска "Майкапчагай - Зимунай" и "Калжат - Дулаты". При этом в связи с пандемией китайская сторона ограничивает прием транспорта изо всех приграничных стран вне зависимости от эпидемиологической ситуации в стране отправления. 
 

В этой связи 26 ноября в формате видеоконференц-связи проведено 10-е заседание Комитета по сотрудничеству Республики Казахстан - Китайской Народной Республики с участием представителей правительств, где казахстанской стороной озвучены все проблемные вопросы, в том числе по автомобильным и железнодорожным перевозкам между странами", - написал премьер-министр в ответе на депутатский запрос. 

 
По итогам заседания, продолжил он, достигнуты договоренности последовательного увеличения пропускной способности на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска, а также обеспечения согласованного обмена подвижным составом между РК и КНР. 
 

Китайская сторона отметила, что для восстановления деятельности пунктов пропуска "Калжат" - Дулаты" и "Майкапчагай - Зимунай" на казахстанско-китайской границе необходимо соблюдение строгих мер санитарно-эпидемиологического контроля. Также стороны договорились увеличить пропускную способность функционирующих пунктов пропуска "Хоргос", "Алашанькоу", "Бахты" и рассмотреть возможность перевода на круглосуточный режим работы пункта пропуска "Нур Жолы - Хоргос" с дальнейшей проработкой данного вопроса на остальных пунктах пропуска", - проинформировал Мамин.

 
Также премьер рассказал о строительстве вторых путей на участках с интенсивным движением, в первую очередь на участках дорог Алтынколь - Жетыген и Достык - Мойынты. 
 

Национальным проектом "Сильные регионы - драйвер развития страны" предусматривается строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты, протяженностью 833 километров, период реализации 2022-2025 годы. Данный проект сохранит доминирующую долю Казахстана в железнодорожных транзитных перевозках на маршруте КНР - ЕС, что позволит увеличить пропускную способность участка в пять раз и повысит скорость контейнерных поездов", - заявил он.

 
По его словам, в текущем году за счет собственных средств начато строительство вторых путей на участке Достык - разъезд 19 (протяженность 25 километров) и трех путей на разъезде 19. 
 

Для разгрузки участка Алтынколь - Жетыген и Алматинского железнодорожного узла планируется строительство обводной железнодорожной линии Жетыген - Алматы протяженностью 73 километра", - сообщил глава кабмина.

 
По его словам, реализация проекта позволит разгрузить Алматинский узел на 30%, а также сократить время доставки грузов до 24 часов. Период реализации проекта предусматривается в 2022-2023 годах. 
 

Также на сегодняшний день проводятся работы по обновлению грузового парка локомотивов. В текущем году по договорам получено 15 тепловозов и 12 электровозов, а в 2022 году ожидается поставка еще 24 электровозов и 28 тепловозов", - добавил Мамин. 

 

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