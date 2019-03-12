Кокшетау. 13 ноября. Kazakhstan Today - В 2024 году в Кокшетау будет построена собственная ТЭЦ, передает Kazakhstan Today.





"Кокшетау пока остается единственным областным центром Казахстана, который не имеет устойчивого теплоснабжения и своей генерации электроэнергии. Учитывая социальную важность проекта, область искала надежных партнеров, условием для которых должно быть применение в проекте инновационных технологий и соответствие ТЭЦ современным экологическим требованиям. Теперь решение проблемы энергообеспечения города приобрело реальные контуры. Соответствующий договор подписан с ТОО "Дан" в рамках государственно-частного партнерства", - сообщает ГУ "Управление внутренней политики Акмолинской области".

В 2024 году в Кокшетау будет построена собственная ТЭЦ с тепловой мощностью 430 Гкал-ч и электрической мощностью 180 мВт. Выработка электричества позволит покрыть дефицит электрической мощности Кокшетау и Бурабайской курортной зоны, а также позволит значительно снизить при этом стоимость электроэнергии для населения.





При проектировании ТЭЦ по максимуму будут закладываться материалы местного производства, а также технологии и оборудование казахстанского производства, соответствующие мировым стандартам качества и безопасности", - отметили в ведомстве.





Дополнительно рассматривается вопрос о работе ТЭЦ не только на твердом топливе. В перспективе, с учетом дальнейшей модернизации, тепло и электричество будет вырабатываться и на газе.





При эксплуатации ТЭЦ рассматривается создание дополнительных проектов, как строительство тепличного комплекса и завода по изготовлению железобетонных изделий. Это повлечет за собою дополнительные рабочие места и увеличение налоговых поступлений в бюджет области.





В период строительства ТЭЦ и сопутствующей инфраструктуры одним из приоритетов станет набор кадров из местного населения. За четыре года осуществления проекта от 700 до 1000 человек будут временно трудоустроены на строительной площадке объекта, более 600 местных жителей получат постоянную работу.





Подписание договора по строительству ТЭЦ в областном центре позволит нам успешно решать задачи, поставленные главой нашего государства. И, прежде всего, это решение ряда важных для нас социальных вопросов, так как в рамках реализации проекта предполагается не только улучшение жизнеобеспечивающей инфраструктуры и бытовых условий граждан, но и дальнейший импульс развития городской инфраструктуры региона, в том числе жилищного строительства", - отметили в управлении энергетики и ЖКХ.





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