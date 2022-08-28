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В аэропорту Караганды выявили 19 тонн неверно задекларированного груза

26.08.2022, 11:05 24771
КАРАГАНДА. 26 АВГУСТА - Факт недостоверного декларирования груза, прибывшего воздушным бортом из Гонконга в аэропорт "Сары-Арка" города Караганды, выявлен 17 августа 2022 года сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Караганда" ДГД по Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Под видом международных почтовых отправлений таможенным перевозчиком заявлен товар - консолидированный экспресс-груз общей массой 19 тонн, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
 

Согласно регламенту таможенного оформления международные почтовые отправления проходят формы таможенного контроля в упрощенном порядке. Коммерческие грузы проходят таможенное оформление с применением всех форм таможенного контроля. Соответственно, декларируя коммерческий груз под видом международных почтовых отправлений, декларант избегает применения форм таможенного контроля, что является нарушениями требований решений ЕЭК", - пояснили налоговики.

 
В настоящее время проводится таможенный досмотр в отношении недостоверно задекларированных товаров народного потребления, среди них: часы наручные, клавиатура компьютерная, детские вещи и т.д.
 
В этой связи материалы зарегистрированы в автоматизированной базе данных учета департамента экономических расследований по Карагандинской области.
 
Департамент государственных доходов по Карагандинской области напоминает, что в соответствии со статьей 34 Таможенного кодекса РК товары, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможенной границы Союза.
 

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Мощности максимально загружены: ситуацию с дизельным топливом обсудили на Павлодарском НХЗ

27.08.2022, 13:59 10031
Мощности максимально загружены: ситуацию с дизельным топливом обсудили на Павлодарском НХЗ
ПАВЛОДАР. 27 АВГУСТА - Глава АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев провел совещание по ситуации с дизельным топливом на Павлодарском нефтехимическом заводе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

План переработки нефти трех крупнейших НПЗ на 2022 год увеличен почти на 1 млн тонн по сравнению с 2021-м. Таким образом, в текущем году КМГ переработает почти 17 млн тонн нефти. При этом мощности заводов максимально загружены, что требует круглосуточного контроля за техническим состоянием оборудования", - рассказал на заседании заместитель Мирзагалиева Арман Кайрденов. 

 
В то же время, по словам представителей АЗС, на внутреннем рынке наблюдается аномально высокий спрос на дизельное топливо. Это происходит из-за транзитной заправки большегрузных автомобилей из России и Киргизии. Не исключается также возможность контрабандного вывоза топлива. Всему этому способствует диспаритет цен на дизель с приграничными странами.
 
Так, розничная стоимость дизельного топлива в Казахстане дешевле российского в 1,5 раза. В августе цены на российских АЗС составляли 429 тенге за литр, в РК - 238 тенге за литр.
 

В результате более дешевое в цене казахстанское топливо "утекает" в приграничные регионы и субсидирует рынок соседних стран. Дополнительно давление на текущее предложение ГСМ на внутреннем рынке оказывает активная транспортировка сельскохозяйственной и плодоовощной продукции из стран Центральной Азии в Казахстан и Россию", - заявил Кайрденов. 

 
Он отметил, что за 2 последних года потребление топлива вырастет не менее чем на 800 тысяч тонн. Так, если в 2020 году показатель составил 4,7 млн тонн, то по итогам 2022-го ожидается 5,5 млн тонн.
 
Подводя итоги рабочей встречи, глава КМГ поручил обеспечить стабильную реализацию дизтоплива на рынок РК в период предстоящих осенних полевых работ, контролировать безаварийную работу НПЗ и выполнить производственный план на 2022 год. Помимо этого, необходимо усилить взаимодействие с национальной компанией "Казакстан темір жолы" по своевременной подаче вагонов и локомотивов для бесперебойной отгрузки ГСМ с НПЗ. 
 
Он также напомнил, что в целях недопущения нехватки нефтепродуктов в текущем году принято решение о переносе планового ремонта Шымкентского НПЗ на 2023 год.
 
Ранее глава Минэнерго Болат Акчулаков сообщил, что продажи топлива на автозаправочных станциях Казахстана выросли в 2-2,5 раза. 
 
Для оперативного решения вопросов дефицита дизельного топлива и возможных спекуляций Министерство энергетики Республики Казахстан и крупные сети АЗС запустили горячую линию для приема жалоб и обращений граждан. 
 

О дополнительных поставках сахара в Казахстан рассказали в правительстве

27.08.2022, 13:23 11406
О дополнительных поставках сахара в Казахстан рассказали в правительстве
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - До конца года в Казахстан из стран Евразийского экономического сообщества будет поставлено 168 тысяч тонн сахара, сообщил на заседании правительства вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Кроме того, по его словам, за счет производимой в стране сахарной свеклы планируется получить 45 тысяч тонн сахара. 
 
Вице-премьер рассказал, что из-за высокого износа технологического оборудования, закредитованности и отсутствия оборотных средств, демпинга цен, применяемого соседними странами, загрузка мощностей отечественных сахарных заводов остается на низком уровне. При этом Тамабек отметил, что в стране имеются ключевые факторы для успешного развития отрасли. 
 
Премьер-министр Республики Казахстан отметил на заседании, что ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась: сахар есть в наличии, запасы пополняются. Смаилов также предложил ввести минимальные розничные цены на сахар. 
 

Евразийский межправсовет одобрил перечень приоритетных инфраструктурных транспортных проектов в странах ЕАЭС

27.08.2022, 12:48 12836
ЧОЛПОН-АТА. 27 АВГУСТА - На заседании Евразийского межправительственного совета, состоявшегося 25-26 августа, был одобрен перечень приоритетных инфраструктурных транспортных проектов в странах Евразийского экономического союза.
 
В ходе встречи глав правительств стран - участниц ЕАЭС в перечень включены 7 проектов государств, направленных на развитие евразийских транспортных коридоров и маршрутов и укрепление транзитного потенциала в рамках ЕАЭС.
 
Казахстан внес в перечень проект реконструкции казахстанских участков автомобильной дороги М-32, относящихся к международному транспортному маршруту Европа - Западный Китай.
 

При обсуждении перечень был скорректирован. Сохранены проекты, оказывающие положительный эффект на развитие транзитного потенциала всего Союза", - пояснил исполняющий обязанности заместителя премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин. 

 
Премьер-министры стран-участниц договорились о необходимости дальнейшего развития промкооперации. Евразийской экономической комиссии поручено совместно с правительствами государств - членов ЕАЭС подготовить и представить для рассмотрения Евразийским межправительственным советом в IV квартале 2022 года предложения по механизмам и источникам финансирования.
 

Промышленная кооперация - одна из основных задач, решению которой мы должны уделять пристальное внимание. Главы государств наших стран неоднократно отмечали необходимость создания условий для развития совместных проектов по выпуску ликвидной продукции. Важно проработать вопросы возможных источников льготного финансирования таких объектов", - прокомментировал итоги дискуссий Жумангарин. 

 
Следующее заседание Межправсовета состоится 20-21 октября в Ереване, сообщает пресс-служба правительства РК.
 

Ввести минимальные розничные цены на сахар предложили в Казахстане

27.08.2022, 12:20 14276
Ввести минимальные розничные цены на сахар предложили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - На заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алиха Смаилов поручил проработать вопрос установления минимальных розничных цен на сахар, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 

Министерству торговли также поручаю проработать вопрос установления минимальных розничных цен на сахар для защиты внутреннего рынка от демпинга", - сказал Смаилов на заседании правительства в субботу.

 
Также Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом Павлодарской области, холдингом "Байтерек" поручено принять меры по расширению объемов производства сахарной свеклы в регионе, а также проработать вопрос строительства нового сахарного завода в Павлодарской области.
 
Напомним, по информации МСХ, реализация комплексного плана развития сахарной отрасли позволит в ближайшие 5 лет довести объемы производства сахара из отечественного сырья до 250 тысяч тонн ежегодно. При этом к 2026 году по сравнению с 2021 годом доля импорта снизится с 58% до 17%, обеспеченность за счет переработки отечественного сырья увеличится с 7% до 43%.
 

"КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединены в единую компанию

27.08.2022, 11:57 14861
"КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединены в единую компанию
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - На сегодняшний день "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединены в единую дорожную компанию, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 

Ожидается, что принятые меры позволят оперативно принимать решения по осуществлению круглосуточного содержания автомобильных дорог республиканского значения", - отметили в пресс-службе МИИР.

 
В рамках исполнения поручения президента Министерством индустрии и инфраструктурного развития был разработан проект постановления правительства по объединению вышеуказанных операторов. Проектом предусматривалась передача государственной доли ТОО "Казахавтодор" в счет оплаты акций национальной компании "КазАвтоЖол" с последующей реорганизацией нацкомпании путем создания единого автодорожного оператора. 
 

В частности, объединение областных филиалов вышеуказанных компаний с сокращением административно-управленческого персонала и оптимизация в виде сокращения дублирующих функций", - пояснили в ведомстве.

 
В пресс-службе напомнили, что в июле на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев поручил объединить "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" в единую дорожную компанию. Глава государства отметил необходимость исключения дублирования функций.
 

Сейчас существуют два основных оператора, которые следят за состоянием дорог в стране, оказывая услуги. Если говорить прямо, они оба выполняют одну и ту же работу и численность их работников превышает необходимую величину. Тем не менее число обоснованных жалоб от граждан не уменьшается, а качество дорог вообще не выдерживает критики", - отметил Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания.

 

В Миннацэкономики озвучили три сценария развития экономики Казахстана

27.08.2022, 11:43 15596
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров на заседании правительства озвучил три возможных сценария развития экономики страны на 2023-2027 годы: базовый, оптимистический и пессимистический, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
При базовом сценарии предлагается использовать среднюю цену на нефть на уровне 85 долларов за баррель и расчетный курс доллара США на уровне 470 тенге. Среднегодовой реальный рост ВВП по данному сценарию составит 3,9%, в том числе в 2023 году - 4%.
 
При оптимистическом сценарии предполагаемая цена на нефть определена на уровне 110 долларов за баррель, курс доллара США - 440 тенге. Среднегодовой рост экономики прогнозируется на уровне 4,2%. 
 
Пессимистический сценарий предусматривает цену на нефть 60 долларов за баррель и ослабление курса до 500 тенге за доллар США. Прогнозируемый реальный рост ВВП составит в среднем 3,5%.
 

Инфляция во всех сценариях определена в 2023 году на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году - на уровне 4-5% с последующим снижением в 2025 - 2027 годы до 3-4%", - рассказал Куантыров.

 
При этом он отметил, что в качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий. Согласно данному сценарию реальный рост ВВП ускорится с 4,0% в 2023 году до 4,2% в 2027 году. Номинальный ВВП вырастет с 120,7 трлн тенге до 176,6 трлн тенге.
 

Ожидается положительный рост во всех базовых отраслях экономики. Так, среднегодовые темпы роста в промышленности составят 3,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности - 3,5%, в горнодобывающей промышленности - 2,9%. Среднегодовой прирост объема валовой продукции сельского хозяйства составит 3,9%. Прогнозируемый рост строительной отрасли в среднем составит 3,8%, торговли - 5,7%. Добыча нефти в 2023 году составит 92,6 млн тонн с увеличением в 2027 году до 99,9 млн тонн. По прогнозам Национального банка, экспорт увеличится с $80,9 млрд до $84,6 млрд, импорт - с $45,7 млрд до $53,5 млрд", - рассказал глава МНЭ.


Напомним, согласно прогнозам правительства, рост ВВП в 2026 году составит 3,2%, поскольку планируется сокращение добычи нефти из-за истощения месторождений. Далее прогнозируется рост до 4,2% в 2027 году.
 

В Минсельхозе рассказали, как будут бороться с зависимостью от импорта сахара

27.08.2022, 11:20 16571
В Минсельхозе рассказали, как будут бороться с зависимостью от импорта сахара
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Ввиду высокого износа технологического оборудования, закредитованности и отсутствия оборотных средств, демпинга цен, применяемого соседними странами, загрузка мощностей отечественных сахарных заводов остается на низком уровне. Об этом сообщил на заседании правительства вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отсутствие отечественного сырья ввиду мелкотоварности СХТП и малых посевных площадей, высокой стоимости импортных семян, низкой технической оснащенности фермеров и проблем по обеспечению поливной водой являются основными факторами снижения посевных площадей с 85 тысяч га в 1990-х годах до 11,6 тысячи га в текущем году", - сообщил Тамабек, озвучивая доклад по разивтию сахарной отрасли.

 
По его информации, в республике при потреблении сахара в объеме 532 тысяч тонн в год обеспечение за счет отечественного сырья составило 7%, за счет переработки тростника-сырца отечественными заводами - 35%, импорта сахара - 58%.
 
При этом он отметил, что в стране имеются ключевые факторы для успешного развития отрасли, это наличие орошаемых земель, большая емкость внутреннего рынка, незагруженные мощности 4 действующих заводов, способных обеспечить потребность внутреннего рынка, рабочая сила.
 
Тамабек напомнил, что в соответствии с поручением главы государства разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 годы, который включает 4 основных раздела, состоящих из 33 мероприятий.
 

Комплексным планом предусмотрено: увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы, ввод новых орошаемых земель, внедрение водосберегающих технологий полива, развитие семеноводства, а также техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы, строительство нового инновационного завода", - сообщи спикер.

 
Согласно статье 411 Налогового кодекса РК до 1 января 2023 года предусмотрены налоговые льготы на производство свекловичного сахара снижением НДС до 70%.
 
Кроме того, комплексным планом предусматривается мероприятие по продлению срока действия преференций, а также дополнение перечня тростниковым сахаром. К тому же будут проработаны вопросы введения минимального уровня цен (МУЦ) на сахар, совершенствования механизма предоставления мер государственной поддержки, в том числе увеличение нормативов субсидирования при сдаче сахарной свеклы на переработку и нормативов субсидирования семеноводства с учетом роста цен на семена и гибриды.
 

В целом общий объем инвестиций на развитие сырьевой базы составит порядка 495 млрд тенге. Необходимый объем субсидирования материально-технических ценностей составляет 168 млрд тенге, в том числе субсидии на пополнение основных и оборотных средств сахарных заводов - 39,3 млрд тенге", - проинформировал вице-министр.

 
По его словам, реализация комплексного плана позволит в ближайшие 5 лет довести объемы производства сахара из отечественного сырья до 250 тысяч тонн ежегодно. 
 

При этом к 2026 году по сравнению с 2021 годом доля импорта снизится с 58% до 17%, обеспеченность за счет переработки отечественного сырья увеличится с 7% до 43%", - заверил Тамабек.


Премьер-министр РК сообщил, что ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась.
 

Смаилов: ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась

27.08.2022, 10:40 17441
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Премьер-министр Республики Казахстан отметил, что ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась: сахар есть в наличии, запасы пополняются, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Нельзя допускать создания ажиотажа в регионах. Поэтому важно пресекать манипуляции со стоимостью сахара, выявлять неконкурентные действия и непродуктивных посредников", - сказал Смаилов на заседании правительства в субботу.

 
Глава правительства напомнил о многочисленных жалобах населения на дефицит сахара и его высокую цену.
 

Главой государства высказана справедливая критика относительно обеспечения рынка сахаром. Уже разработан соответствующий комплексный план по развитию данной отрасли", - сказал Смаилов.

 
Он отметил, сто в первую очередь перед правительством стоит задача по обеспечению казахстанских сахарных заводов отечественным сырьем. 
 
В этой связи планируется увеличить посевные площади более чем в 3 раза, с 11,5 тысячи до 38 тысяч гектаров.
 

Это позволит в ближайшие 5 лет довести объемы производства сахара из отечественного сырья до 250 тысяч тонн ежегодно", - подчеркнул глава кабмина.

 
Кроме того, добавил он, требуется значительная модернизация имеющихся сахарных заводов и расширение их производственных мощностей.
 
Учитывая вышеизложенное, премьер дал поручение Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством торговли и интеграции, акиматами регионов реализовать комплексный план в полном объеме.
 
В ходе заседания Смаилов поручил Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством торговли, холдингом "Байтерек" проработать вопрос льготного кредитования сахарных заводов для их модернизации и пополнения оборотных средств на приобретение сырья.
 

Также надо установить встречные обязательства перед заводами, в том числе по недопущению скачков цен на реализуемую продукцию", - уточнил Смаилов.

 
Вместе с тем Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом павлодарской области, холдингом "Байтерек" принять меры по расширению объемов производства сахарной свеклы в регионе, а также проработать вопрос строительства нового сахарного завода в Павлодарской области. 
 
Министерству торговли поручено проработать вопрос установления минимальных розничных цен на сахар для защиты внутреннего рынка от демпинга.

Напомним, после критики Токаева министр торговли и интеграции Бахыт Султанов был освобожден от должности.
 

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