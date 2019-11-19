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В акимате Акмолинской области обсудили итоги рабочей поездки главы государства

18.11.2019, 19:10 10234
В акимате Акмолинской области обсудили итоги рабочей поездки главы государства
Кокшетау. 18 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня на аппаратном совещании под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева рассмотрены итоги рабочей поездки главы государства Касым-Жомарта Токаева в регион, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в областном управлении внутренней политики, за последние два года область значительно увеличила площади орошаемых земель. К 2022 году их площадь планируется увеличить еще на 17,7 тыс. гектаров. С реализацией проектов, ориентированных на глубокую переработку, в области имеются возможности для увеличения в течение 5 лет производительности труда в АПК в 2,5 раза. 
 

По поручению президента необходимо использовать потенциал научно-производственного центра зернового хозяйства А.И. Бараева в АПК области", - подчеркнул аким области. 

 
Также Ермек Маржикпаев поручил в кратчайшие сроки разработать региональную программу орошаемого земледелия по аналогии с программами мясного и молочного животноводства. Детально обсуждена проводимая работа по увеличению доли земель сельхозназначения, очистке озер Боровое и Щучье, в Кокшетау - озера Копа и реки Кылшакты.
 
Сообщается, что в Кокшетау в рамках государственно-частного партнерства планировалось строительство ТЭЦ мощностью: электрической - 180 МВт и тепловой - 450 Гкал/час. Если до конца года заявленный инвестор из Словении не выполнит взятые обязательства, то он будет объявлен несостоятельным. Будущий конкурс планируется провести по новой схеме. Ведется поиск инвестора и по строительству в Жаркаинском районе горно-металлургического комплекса на базе железорудного месторождения Масальское. 
 
Кроме того, составлены предварительные расчеты на 3,9 млрд тенге для строительства водоочистных сооружений в областном центре и на 40 млрд тенге для обеспечения качественной питьевой водой населенных пунктов региона. 
 
Подробно была заслушана информация по реализации инфраструктурных проектов в Щучинско-Боровской курортной зоне и окраинах города Нур-Султана, а также газификации Аршалынского и Целиноградского районов. Отмечено, что Аршалынским районом допущен срыв сроков при разработке ПСД. Всего в 20 населенных пунктах будет построено 1022 километров газораспределительных сетей. Строительно-монтажные работы начнутся в декабре 2019 года с завершением в конце 2021 года. 
 
Далее речь шла о реализации проектов по "экономике простых вещей", принятии мер по сдерживанию цен на социально-значимые продукты, ликвидации трехсменного обучения и другие.
 
По итогам совещания Ермек Маржикпаев объявил о наложении дисциплинарного взыскания ряду руководителям за неисполнение плановых показателей.
 

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