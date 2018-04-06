В Акмолинской области на проведение весенних полевых работ выделено 65 тыс. тонн дизтоплива

Кокшетау. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области активно ведется подготовка к посевной кампании, передает Kazakhstan Today.

"В текущем году в области планируется засеять более 4,7 млн гектаров, в том числе зерновые и бобовые культуры будут размещены на площади 4,3 млн гектаров. Основная продовольственная культура - яровая пшеница - будет посеяна на площади 3,7 млн гектаров", - сообщили в управлении внутренней политики.

По информации ведомства, рынок масличных культур в регионе все больше набирает обороты. Площади масличных культур в текущем году составят 258,4 тыс. гектаров, кормовые культуры планируется произвести на 628,4 тыс. гектаров.

Также отмечается, что на сегодня проводятся работы по готовности сельскохозяйственной техники, которые планируется завершить в течение недели.

В ТОО "Жер-1" - элитном семеноводческом хозяйстве, занимающемся выращиванием и переработкой зерновых культур, - подготовительные работы близятся к завершению.

"У нас завезено 50% ГСМ. На остальные 50% есть операторы, договоры заключены. На 100% готовы семена, они откалиброваны. Техника готова на 95%. Всего планируется засеять пшеницу на площади более 12 тыс. гектаров", - отметила главный агроном Светлана Орехова.

В УВП проинформировали, что на проведение весенних полевых работ области выделено 65 тыс. тонн гарантированного объема дизельного топлива.

Хозяйства региона также в полном объеме обеспечены семенами.

По информации управления сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители области обеспечены всеми материально-техническими средствами и готовы к своевременному проведению весенних полевых работ. В текущем году на развитие отрасли растениеводства области в виде субсидий выделено свыше 11,2 млрд тенге.

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