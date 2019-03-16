В Акмолинской области набирает обороты реализация жилищных программ

Кокшетау. 15 марта. Kazakhstan Today - Реализация жилищных программ в стране стала импульсом для возведения новых многоквартирных домов и целых микрорайонов в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области строительство кредитного жилья по государственной программе осуществляется за счет привлечения средств АО "Байтерек девелопмент" с процентной ставкой 0,35% годовых.

Сегодня регион занимает седьмое место в реализации программы "7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи". Из поступившей 361 заявки одобрено и выдано уже 258 займов на сумму более 2,5 млрд тенге, сообщает областное управление внутренней политики.

Наряду с этим в Акмолинской области реализуется программа жилищного строительства "Нурлы жер", в рамках одного из направлений которой - "Стимулирование строительства жилья частными застройщиками" - одобрено субсидирование возведения семи домов, или 628 квартир с общей площадью 44 967 квадратных метров. Кроме того, частными компаниями в Кокшетау строятся жилые дома общей площадью 121,6 тыс. квадратных метров - это 1908 квартир.

В населенных пунктах Акмолинской области активно развивается и индивидуальное жилищное строительство. Для этого подготовлены почти шесть тысяч земельных участков с инженерной инфраструктурой в шести районах и двух городах области. Эти меры позволят обеспечить строительство индивидуального жилья в рамках программы 7-20-25.

На строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения в 2019 году выделены средства на реализацию 20 проектов.

Напомним, по прогнозам Национального банка Казахстана в 2019 году порядка 80% ипотечного кредитования первичного жилья в стране будет реализовано через программу 7-20-25.

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