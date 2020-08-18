В Акмолинской области началась уборка зерновых

УВП Акмолинской области

Кокшетау. 17 августа. Kazakhstan Today - В Акмолинской области начались работы по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, передает Kazakhstan Today.

Руководитель управления сельского хозяйства Димаш Таласбаев рассказал, что большая часть посевных площадей отведена на пшеницу - это 3 миллиона 638 тысяч гектарров. В целом, общая площадь составила почти 4,5 миллиона гектаров.

Уже начали собирать урожай в Зерендинском, Жаксынском, и Бурабайском районах. Остальные районы подключатся к массовой уборке на днях. Аграрии ждут благоприятную погоду", - уточнил Таласбаев.

По информации профильного областного управления, регион полностью готов к уборочной кампании.

Так, Министерством энергетики на проведение осенне-полевых работ сельхозтоваропроизводителям Акмолинской области выделено 73 тыс. тонн гарантированного дизтоплива. 37 тыс. тонн поставит Павлодарский нефтехимический завод, 36 тыс. тонн - Шымкентский нефтеперерабатывающий. На август и сентябрь выделено по 30 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, на октябрь запланированы оставшиеся 13 тыс. тонн.

Также продолжается обновление машинно-тракторного парка. За семь месяцев 2020 года приобретено 245 единиц новых тракторов, 130 комбайнов, 42 посевных комплекса. Всего акмолинские сельхозтоваропроизводители всех форм собственности закупили новой техники на общую сумму 23,5 млрд тенге.

К слову, Акмолинская область производит четверь выращиваемой в Казахстане пшеницы. Ежегодно акмолинская пшеница экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья", - подчеркнули в управлении внутренней политики Акмолинской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства