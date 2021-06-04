В Акмолинской области намечены новые проекты в рамках "Ауыл - ел бесігі"

КОКШЕТАУ. 3 ИЮНЯ - В Акмолинской области реализуется ряд программ. Одной из таких реально повышающей качество жизни населения, особенно сельчан, стала программа "Ауыл - ел бесігі", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этом году ряд проектов, уже вошедших в "Ауыл - ел бесігі", начали активную реализацию. Это - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Целиноградском районе, строительство центра досуга молодежи в Атбасарском районе, реконструкция стадиона в Сандыктауском районе, средний ремонт внутрипоселковых дорог в Коргалжынском, Егиндыкольском и в Жаксынском районах", - сообщает УВП Акмолинской области.

По информации ведомства, в текущем году будут сделаны 14 проектов, в том числе ремонт средней школы и капитальный ремонт Дома культуры, запланированный на 3 месяца.

В культурном очаге полностью будет сделан капитальный ремонт. То есть, начиная с благоустройства, внутри и снаружи объекта будет полностью обновлено", - проинформировала исполняющий обязанности директора Дома культуры Жамал Акжанбаева

Ранее в районе по этой программе был решен вопрос водоснабжения, позволивший подключить еще 25 населенных пунктов. И теперь доступ к воде имеет 95% жаксынцев.

К слову, в 2020 году в регионе реализовано более 400 проектов по программе "Дорожная карта занятости" и "Ауыл - ел бесігі". Десятки других проектов создали условия для комфортного проживания и улучшения качества жизни для жителей населённых пунктов", - добавили в УВП.

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