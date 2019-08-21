Кокшетау. 20 августа. Kazakhstan Today - В Акмолинской области отмечается динамичное развитие животноводства, передает Kazakhstan Today.

Акмолинская область является одним из крупных агропромышленных регионов страны. Наряду с производством зерна большое внимание в регионе уделяется и развитию животноводства. Так, благодаря государственной поддержке в области ежегодно отмечается рост численности сельскохозяйственных животных, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Однако в регионе не намерены останавливаться на достигнутом и планируют удовлетворить не только потребности внутреннего рынка, но и стать одной из крупнейших экспортоориентированных областей страны. Для этого в текущем году будет увеличена производительная мощность ТОО "Щучинский гормолзавод" Зерендинского района на 10 тыс. голов и запланирован ввод новой откормочной площадки на 5 тыс. голов в ТОО "Бижан", город Кокшетау. Наряду с этим, до конца года через государственное кредитование намечено поднять на 10 тыс. количество голов мелкого рогатого скота.

Большое внимание в области уделяется и развитию молочного скотоводства, где также наблюдается положительная динамика. Сегодня в регионе производством молока заняты 40 специализированных предприятий и до 2022 года планируется создать еще 5 крупных современных молочно-товарных ферм.

Как отметили в управлении сельского хозяйства Акмолинской области, активная работа позволила достичь значительных результатов и в развитии птицеводческой отрасли. Строительство новых и расширение действующих предприятий по производству яйца позволило Акмолинской области занять одно из лидирующих мест в республике. При этом, для самого региона яйцо стало четвертым экспортным продуктом после зерна, муки и мяса.

Также значимые достижения, отражающиеся на насыщенности не только внутреннего рынка региона, но и страны, достигнуты Акмолинской областью в производстве мяса птицы. Отдельно следует отметить ввод в прошлом году в Буландинском районе крупнейшей в Центральной Азии птицефабрики по производству мяса бройлерных кур, выход которой на полную мощность (170 тыс. тонн в год) запланирован на 2020 год, что позволит на 1/3 перекрыть импорт мяса птицы в Казахстан. Кроме того, в следующем году будет произведен выход на полную проектную мощность пристоличных птицефабрик - ТОО "Капитал прожект ЛТД" до 20 тыс. тонн и ТОО "АПП Астраханская птица" до 3 тыс. тонн в год.

В целом, в Акмолинской области взят экономический курс на импортозамещение через продвижение бренда "Сделано в Казахстане".

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