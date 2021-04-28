В Акмолинской области отмечается рост объема инвестиций в основной капитал

КОКШЕТАУ. 27 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области, благодаря активной реализации масштабных проектов, растет объем инвестиций в основной капитал, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам 3 месяцев этого года в экономику Акмолинской области инвестировано 80 млрд тенге, с ростом на 9,5% к уровню прошлого года, передает управление внутренней политики.

Приоритетными отраслями для инвесторов являются производство и переработка сельхозпродукции, обрабатывающая промышленность, возобновляемая энергетика и строительство.

По информации управления предпринимательства и инвестиций основными источниками финансирования являются собственные средства инвесторов. Рост обеспечен за счет вложения инвестиций в крупные проекты - АО "ГМК "Казахалтын" (Степногорск), строительство ветровой электростанции ТОО "Golden Energy Corp." (Ерейментауский район) и птицефабрики ТОО "Ак Дала Агро" (Аршалынский район).

В этом году запланирован запуск 112 проектов с созданием 2,4 тыс. рабочих мест, их них в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития 4 проекта. На сегодня введено 9 проектов вне Карты поддержки предпринимательства. Также реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, таких как золотоизвлекательная фабрика RG Processing и 3-я очередь птицефабрики "Макинская птицефабрика", - отметили в областном ведомстве.

К слову, объем привлеченных внешних инвестиций в 2,7 раза больше уровня 2020 года. Сегодня с иностранным участием в различных секторах экономики реализуются 7 проектов. Это совместные проекты с Данией, Китаем, США и другими странами.

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