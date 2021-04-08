В Акмолинской области появится новый автоцентр

КОКШЕТАУ. 7 АПРЕЛЯ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев встретился с представителями КМК "Астана Моторс", передает KAZAKHSTAN TODAY.
КМК "Астана Моторс" являющейся официальным дилером автомобильной марки "Toyota" планирует строительство одноименного центра в городе Кокшетау.
Современный автомобильный центр будет возведен в два этапа, на первом этапе планируется строительство станции технического обслуживания, на втором этапе современного шоурума, где акмолинцы смогут выбрать автомобиль", - сообщает пресс-служба областного акимата в Instagram.
Как отметили в ведомстве, дилеры планируют разместить объект на территории 2 тыс. квадратных метров. Сумма инвестиций составит порядка 3 млн долларов США.
По данным управляющего директора по государственному регулированию КМК "Астана Моторс" Мади Утешева, весной текущего года планируется начало строительства станции технического обслуживания.
Глава региона внимательно ознакомился с проектом будущего предприятия и заверил в поддержке проекта со стороны акимата Акмолинской области", - добавили в акимате.
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