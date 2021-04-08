В Акмолинской области появится новый автоцентр

"Пакет мер включает введение с 1 апреля по 1 июля 2021 года отсрочки на уплату всех налогов и платежей с фонда оплаты труда, отсрочки на выплату банковских займов и микрокредитов субъектами МСБ в пострадавших отраслях, а также приостановление мер принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности", - рассказали в пресс-службе правительства.