В Акмолинской области реализуется индивидуальная программа бизнеса

Кокшетау. 20 ноября. Kazakhstan Today - Аким Жаксынского района Бауыржан Малгаждаров рассказал о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях карантина, передает Kazakhstan Today.

Меры государственной поддержки в этом году с учетом действия карантина позволили сохранить число действующих субъектов малого и среднего бизнеса Жаксынского района на уровне прошлого года. Число действующих субъектов МСБ составляет 865 единиц. В этом году в них создано 130 новых рабочих мест, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

В рамках антикризисных мер 66 предпринимателей получили налоговые послабления и отсрочки по кредитам. Для поддержки предпринимателей, их деловой активности в рамках программы "Енбек " было выдано 48 микрокредитов и 30 безвозмездных грантов. В этом году по программе кредитования "Экономика простых вещей" профинансированы 6 бизнес-проектов на сумму 42,6 млн тенге. По программе Дорожная карта занятости у нетрудоустроенных граждан района появилась возможность трудоустроиться. Реализовано 11 проектов, создано 125 рабочих мест", - отметил аким Жаксынского района.

Районом уже второй год реализуется программа развития района по отраслевой специализации в разрезе каждого сельского округа. С начала года реализовано 26 бизнес-проектов на 450 млн тенге.

Глава района отметил, что проводится активная работа по модернизации оборудования перерабатывающих предприятий района. В рамках диверсификации производства в целях 100%-ной переработки выращенной сельскохозяйственной продукции в районе на базе ТОО "Урожай " функционирует комплекс по производству круп и хлопьев быстрого приготовления, проектной мощностью 12 тыс. тонн в год с современным итальянским оборудованием с полной автоматизацией цикла производства. Кроме того, в этом году на базе данного предприятия был введен в эксплуатацию комплекс мукомольной промышлености, проектной мощностью 500 тонн в сутки, что позволило создать 24 новых рабочих мест.

К слову, вне Карты поддержки предпринимательства в районе реализуются семь проектов общей стоимостью 4,2 млрд тенге, пять из них завершены в этом году, два проекта будут реализованы в 2021 году", - добавили в УВП.

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