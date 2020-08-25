В Акмолинской области реализуют 41 инвестпроект по продовольственному поясу вокруг столицы

Акимат Акмолинской области

Кокшетау. 19 августа. Kazakhstan Today - В Акмолинской области реализуют 41 инвестицонный проект по продовольственному поясу вокруг Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

В 2020 году в Акмолинской области запланирована реализация 41 крупного инвестиционного проекта общей стоимостью 47 млрд тенге по продовольственному поясу вокруг Нур-Султана, сообщает пресс-служба акима области.

Из них: 4 по строительству откормплощадок, племенных репродукторов; 8 - по молочному животноводству; 12 - по мясному животноводству; 6 - по переработке СХ продукции; 5 - по строительству зернохранилища и картофелехранилища; 2 - по развитию птицеводства; 2 - по разведению рыб; 2 - по созданию оросительной системы.

На сегодняшний день реализовано 22 проекта на сумму 3,6 млрд тенге. Также на рынок столицы сельхозтоваропроизводителями области поставлено 85,4 тыс. тонн молочных продуктов, 17,2 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, 184,2 млн штук яиц" - рассказал сообщил руководитель облуправления экономики Канат Дузелбаев в ходе заседания акимата региона.

Аким области Ермек Маржикпаев поручил облуправлению сельского хозяйства продолжить работу по вводу проектов в рамках продовольственного пояса согласно запланированным срокам и сохранить рост поголовья всех видов скота и производства мяса, молока.

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