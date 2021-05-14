В Акмолинской области реализуются проекты по поддержке отечественных производителей

КОКШЕТАУ. 13 МАЯ - В регионе за годы независимости освоены новые виды продукции, которые ранее не производились. В результате доля обрабатывающей промышленности в объеме производства увеличилась до 80%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наиболее значимым стало наполнение продовольственного рынка социально значимыми продуктами собственного производства, вполне конкурентными по качеству и цене, сообщает управление внутренней политики региона.

Для этого местные власти уделяют внимание выпуску отечественной продукции, что способствует поддержке местного производителя.

Существенные возможности импортозамещения появятся при полной реализации масштабного проекта - строительство Макинской птицефабрики с замкнутым циклом производства - от инкубатора до завода по переработке мощностью 100 тысяч тонн куриного мяса в год.

Открытое 3 года назад предприятие расширяет ареал сбыта собственной продукции. В этом году фабрика открыла новый брендовый магазин "Кус Вкус" в городе Есиль. Потребители отдаленного района теперь смогут покупать качественные продукты по сниженным ценам.

Открытие магазина позволит жителям района приобретать всегда свежую охлажденную продукцию без посредников", - отметила предприниматель Роза Сагатаева.

По словам собственников торговой точки, в 2022 году предусмотрено расширение сети магазинов не только в этом районе, но и в соседних. В перспективе это позволит покрывать потребность населения районов в качественных продуктах питания по экономически доступной цене.

На сегодня в Акмолинской области зарегистрировано 1310 отечественных товаропроизводителей.

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