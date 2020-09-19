В Акмолинской области реализуются успешные проекты "Бастау бизнес"

Кокшетау. 18 сентября. Kazakhstan Today - 1 сентября в Акмолинской области стартовал четвертый поток обучения по проекту "Бастау". В его рамках 295 человек проходят онлайн-курсы посредством платформы Atameken Academy, передает Kazakhstan Today.

По информации управления внутренней политики Акмолинской области, за предыдущие три потока 1120 участников прошли обучение по проекту "Бастау" и уже получили сертификаты.

Ануарбек Байменов - один из тысячи успешных выпускников проекта, начавших свой бизнес с нуля. Пройдя обучение основам предпринимательства и получив свой долгожданный сертификат по итогам успешной защиты бизнес-проекта, Ануарбек Амангельдинович создал своё ТОО "АК-17 PARTNERS", которое прокредитовалось по программе "Сыбага". На финансовые средства предприятие закупило племенной скот породы "Абердин-Ангус", известный, как мясистая порода, трактор МТЗ-80.2 и пресс-подборщик. В прошлом году в хозяйстве пополнилось поголовье КРС, благодаря полученному по программе "Экономика простых вещей" кредиту.

Стать участником "Бастау Бизнес" я решился в 2018 году. Цель тогда была вернуться в родные края и начать давно забытое дело. Сейчас я не собираюсь останавливаться на разведении скота. В планах расширять предприятие, создавать для односельчан рабочие места и поднимать экономику района", - рассказал Ануарбек Байменов.

Предприниматель поделился, что в ближайшее время планирует открыть в Ерейментауском районе цех по производству колбасы и полуфабрикатов из чистого биологического продукта из собственного хозяйства.

Все чаще ряды препринимателей региона пополняют и женщины. Многодетная мать Дамеш Умирова в прошлом году выиграла грант, защищая свой бизнес-проект по разведению скота. В этом году женщина снова обратилась в Центр занятости для получения микрокредита с целью расширять хозяйство, кредит был одобрен. Дамеш успела зарекомендовать себя с положительной стороны среди односельчан и не только. Во всем Зерендинском районе и за его пределами у женщины появились постоянные клиенты.

К слову, за четыре года по проекту в регионе обучились свыше 8 тысяч человек, более 3 тысяч открыли свое дело", - отметили в ведомстве.

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