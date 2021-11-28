В Акмолинской области состоялся пресс-тур по ряду крупных промышленных объектов
27.11.2021, 20:19 41419
КОКШЕТАУ. 27 НОЯБРЯ - В Акмолинской области состоялся пресс-тур по ряду крупных промышленных объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе пресс-тура участники посетили один из самых крупных объектов пищевой промышленности, находящийся в Буландынском районе, - Макинскую птицефабрику.
Строительство птицефабрики, с производственной мощностью 25 тысяч тонн мяса птицы началось в 2015 году. В 2018 году в честь открытия птицефабрики был установлен новый мировой рекорд Гиннесса. 220 сотрудников птицефабрики приготовили куриный шашлык длиной 223 метра 65 сантиметров.
По словам директора предприятия Романа Романова, фабрика под брендом "КусВкус" выпускает продукцию, которая известна не только в стране, но и за ее пределами.
Он отметил, что на предприятии используется оборудование европейских производителей. Эта самая современная по оснащению птицефабрика не уступает мировым лидерам по производству мяса.
Сегодня производственная мощность предприятия составляет порядка 50 000 тонн мяса птицы в год. Введены в реализацию первые и вторые очереди. С запуском третьей очереди Макинской птицефабрики в следующем году, мощность достигнет 75 тыс. тонн куриного мяса в год (доля в РК порядка 40%), с созданием около 2 тысяч новых рабочих мест, это позволит значительно расширить экспортный потенциал региона", - поделился Романов.
По его словам, после увеличения мощности предприятие будет производить объем, равный уровню России, Украины и Беларуси.
Следующим объектом для посещения журналистов стала молочно-товарная ферма комбикормового завода ИП "Абдрахманов", находящаяся в селе Атамекен в Бурабайского района.
Современная молочно-товарная ферма создана в 2015 году индивидуальным предпринимателем Болатом Абдрахмановым. Благодаря господдержке ежегодно увеличивается количество поголовья КРС. Для них создан специальный режим питания с натуральными овощными добавками.
Предприятие получает субсидии на молоко, инвестсубсидии на приобретаемую технику, на гербициды и удобрения.
По словам фермера, завезен крупный рогатый скот симментальской и породы монбельярд.
На данный момент на ферме имеется 480 голов крупного рогатого скота и 109 голов лошадей. Начинал с 200 голов, позже понял, что нужно расти. По программе "Агробизнес-2020" через Агрокредитную корпорацию получил кредит 88 млн тенге, на который приобрел 96 голов КРС из Чехии, из них 60 голов монбельярдской породы и 36 голов симментальской породы", - рассказывает индивидуальный предприниматель.
Дополнительно по программе "Сыбага" через Фонд финансовой поддержки приобретено 109 голов КРС из Чехии и Словакии. До конца года будет завезены еще 53 головы КРС из Словакии.
Также Болат Даулетбекович рассказал, что в этом году был открыт свой комбикормовый завод.
Далее по программе пресс-тура в областном центре представители СМИ посетили одно из крупных предприятий, специализирующееся на переработке молока. Производственная мощность предприятия составляет порядка 7300 тонн в год.
Известная далеко за пределами региона продукция под брендом "Гормолзавод" славится не только производством одного из самого вкусного мороженого в стране, но и другой качественной молочной продукцией. Недавно на заводе запущен новый цех по производству кисломолочной и цельномолочной продукции.
Как отметил руководитель предприятия Ерсаин Жаксылыков, предприятие работает на отечественном рынке более 20 лет и в 2018 году стало лауреатом премии президента РК "Алтын сапа" в номинации "Лучшее предприятие, выпускающее продовольственную и/или сельскохозяйственную продукцию".
За последний месяц была произведена модернизация национального цеха, где выпускаются курт и коспа. В больших объемах коспа выпускается только у нас, этот продукт запатентован нами. В этом году мы запустили цех колбасных сыров, именно на увеличение производительной мощности - около тонны в сутки можем выпускать. Также у нас есть мягкие сыры - моцарелла, сулугуни, чечел", - проинформировал директор ТОО "Гормолзавод" Ерсаин Жаксылыков.
Мощность производства стабильно увеличивается. С связи с этим директор завода заявил, что уже в этом году есть потенциал выйти на рынок ближнего зарубежья - Узбекистан, Корея и Российская Федерация.
Если летом прошлого года, на пике производительности мы перерабатывали 80 тонн, то в этом году уже 130 тонн продукции. Также есть потенциал перейти до 150 тонн переработки к 2022 году", - сообщил Жаксылыков.
Последним объектом, завершающим пресс-тур, стал Дворец юношества и спорта "Болашак сарайы", открывшийся в 2020 году. Основное направление - это IT, робототехника и язык программирования. Дворец включает учебный корпус, спортивный зал, бассейн. Здесь создано 78 развивающих клубов, в котором занимаются более 3 тысяч детей.
По словам директора предприятия Айнагуль Балташевой, основная миссия Дворца - адаптация молодого поколения к глобальной конкуренции. Посредством современных технологий и научных исследований создаются условия для формирования системы критического мышления.
Первая тема - научно-интеллектуальная, вторая - творческая, третья - спортивная, четвертая - педагогико-психологическая поддержка особых детей. Пятое направление - координация молодёжных и подростковых инициатив. На сегодня здесь работают 97 педагогов", - подчеркнула Балташева.
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Цены на социально значимые продукты питания остаются стабильными уже месяц - правительство
27.11.2021, 11:32 100441
НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - Нулевой рост на социально значимые продукты питания фиксируется в РК четвертую неделю подряд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом стало известно на совещании по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, которое провел премьер-министр РК Аскар Мамин в цифровом офисе правительства, сообщает пресс-служба главы правительства.
О текущей ситуации и проводимой работе доложили вице-министр торговли и интеграции Ержан Калдыбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, Нур-Султана - Алтай Кульгинов и другие.
За прошедшую неделю в Казахстане общий индекс роста цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,0%. За счет принятых мер четвертую неделю подряд отмечается снижение цен на лук (-0,9%), соль (-0,4%), рис (-0,3%). Фиксируется также снижение цен на говядину, рожки и муку (-0,1%). По остальным продуктам цены стабильны.
Целевой уровень финансирования "оборотной схемы" по стране обеспечен на 97,7%. Эффективная работа по "оборотной схеме" отмечается в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Низкий уровень проводимой работы остается в Кызылординской и Мангистауской областях.
За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции направило 10 уведомлений о наличии признаков ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением в адрес субъектов рынка мяса птицы и сахара в Жамбылской, Северо-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской областях.
Заключено 6 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями в Алматинской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях. В целом, по республике заключено 160 актов антимонопольного комплаенса.
Премьер-министр поручил центральным государственным и местным исполнительным органам продолжить работу по стабилизации и снижению цен на социально значимые продукты питания, а также сдерживанию общего уровня инфляции в пределах 8,5%.
Акиматам регионов дано поручение обеспечить пятимесячный запас продовольствия и своевременно проводить интервенции для недопущения случаев удорожания цен.
Глава правительства также обратил особое внимание на необходимость активизации работы региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования.
Ранее сообщалось, что в Казахстане дорожает хлеб. Так, в Атырау буханка хлеба выросла в цене на 5-10 тенге, а в Караганде хлеб подорожал сразу на 30 тенге.
Товарооборот между Казахстаном и Россией за 9 месяцев увеличился на 29,6%
27.11.2021, 09:44 114346
Фото: businessmir.kz
НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - Товарооборот между Казахстаном и Россией за 9 месяцев 2021 года увеличился на 29,6% и достиг 17,2 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Состоялся очередной раунд казахстанско-российских консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран на уровне заместителей министров иностранных дел Республики Казахстан Марата Сыздыкова и Российской Федерации Андрея Руденко".
Участники консультаций констатировали поступательное развитие двусторонних торгово-экономических связей, несмотря на негативное воздействие пандемии Covid-19. В положительном ключе отмечены устойчивые показатели взаимной торговли (за 9 месяцев 2021 года товарооборот между РК и РФ увеличился на 29,6%, достигнув суммы 17,2 млрд долларов), обозначена важность эффективной деятельности Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией", - сообщили в МИД РК.
Главы делегаций подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений и стратегического сотрудничества между двумя государства. Подведены итоги совместной работы в 2021 году по реализации договоренностей, достигнутых в рамках взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, а также XVII Форума межрегионального сотрудничества.
Также стороны высказались за углубление культурно-гуманитарного сотрудничества. По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РК и РФ (22 октября 1992 года) подтверждено намерение выработать совместные шаги, призванные содействовать дальнейшему укреплению взаимопонимания, доверия и культурному сближению народов двух стран.
Кроме того, в ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая ситуацию в центральноазиатском регионе и Афганистане, взаимодействия Нур-Султана и Москвы в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ООН и других международных организаций.
Узбекистан может войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана
26.11.2021, 18:35 166861
ТУРКЕСТАН. 26 НОЯБРЯ - Сегодня в городе Туркестане премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с премьер-министром РУ Абдуллой Ариповым и принял участие в III Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической сферах, промышленной кооперации, туризме и других отраслях. На Казахстан и Узбекистан приходится около 70% всей региональной торговли в Центральной Азии. Двусторонний товарооборот за 9 месяцев 2021 года превысил $2,9 млрд, что на 28,5% выше показателя аналогичного периода 2020 года. По итогам текущего года Узбекистан может войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана. Поставлена задача довести объем взаимной торговли до $5 млрд в 2022 году и до $10 млрд в течение 5 лет", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Проводится работа по реализации проекта создания Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" на границе двух стран.
Премьер-министр РК отметил высокую динамику казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере промышленной кооперации. Эффективно работает совместное предприятие "Hyundai Auto Asia". Компания "Астана-Моторс" прорабатывает вопрос строительства завода по производству автомобилей Hyundai в городе Джизак. В городе Костанае ТОО "СарыаркаАвтоПром" совместно с АО "UZAuto Motors" налажено производство автомобилей Chevrolet, с АО "MAN Auto-Uzbekistan - грузовых автомобилей MAN. В ноябре текущего года создано совместное предприятие по производству сельскохозяйственной техники "Nurafshon" в Локализационном центре АО "АгромашХолдингKZ" в Костанае.
Успешными примерами кооперации в легкой промышленности являются запуск текстильного производства на совместном предприятии "Alliance" и швейной фабрики "Turkestan Textile".
"Существуют и другие потенциальные точки роста для новых совместных проектов в области машиностроения, строительной индустрии и фармацевтической промышленности", - сказал Мамин.
Глава правительства РК отметил высокий уровень взаимодействия Казахстана с Узбекистаном в транзитно-транспортной сфере - проводится работа по реализации крупных совместных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры, модернизации автомобильных пунктов пропуска, сформирована благоприятная тарифная политика для провоза грузов.
За 10 месяцев текущего года объем железнодорожных перевозок между РК и РУ составил 20,5 млн тонн.
Премьер-министр Казахстана подчеркнул важность сотрудничества двух стран в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства. Совместными усилиями в вегетационный период обеспечен дополнительный сброс воды из Токтогульского и Кайракумского водохранилищ, что обеспечило потребности сельхозтоваропроизводителей РК и РУ. Реализуются совместные проекты по решению острых экологических проблем Аральского моря, поддержке социально-экономического развития всего Приаралья.
"Предлагаем объединить усилия по посадке саксауловых насаждений на осушенном дне Аральского моря", - сказал Мамин.
Мамин и Арипов провели заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и приняли участие в III Форуме межрегионального сотрудничества РК и РУ на тему "Трансграничное сотрудничество как новые точки роста", который собрал около 200 человек - руководителей государственных органов, регионов, а также представителей деловых кругов двух стран.
В рамках форума подписаны 54 инвестиционных и коммерческих контракта в сферах машиностроения, АПК, производства строительных материалов, электротехнической продукции, изделий медицинского назначения, развития инфраструктуры и других отраслях на общую сумму $611,3 млн.
В ходе визита в Туркестан главы правительств двух стран приняли участие в церемонии открытия Назарбаев интеллектуальной школы, посетили мавзолей Х.А. Яссауи, центр "Улы Дала Елі", туристический комплекс "Караван-Сарай" и другие объекты.