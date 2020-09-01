В Акмолинской области строится комплекс по выращиванию форели

Кокшетау. 20 августа. Kazakhstan Today - В Коргалжынском районе Акмолинской области строится рыбоводческий комплекс по выращиванию форели, передает Kazakhstan Today.

Как утверждают специалисты управления сельского хозяйства региона, рыбная отрасль должна стать одной из базовых в структуре агропромышленного комплекса Акмолинской области, передает управление внутренней политики.

По мнению областного ведомства, одна из главных задач в переходе региона от рыболовства к рыбоводству - строительство комплекса по выращиванию форели закрытого типа мощностью 500 тонн в год.

Как рассказали в управлении внутренней политики региона, проект реализуется с привлечением американской компании AGSO Corporation. Расположится рыбное производство на выделенных 100 га земли в Коргалжынском районе. Cегодня на участке уже произведена топосъемка и геология.

Первый транш для финансирования выделен. Сейчас полным ходом идет адаптация проекта: согласован эскиз здания, получены технические условия на электричество. В скором времени начнутся работы по асфальтированию и озеленению участка по периметру. Сам проект будет полностью завершен во втором квартале 2021 года", - поделился директор ТОО "Taga Group" Серик Танкиев.

Рыбоводство в регионе будет развиваться не только посредством форелевого хозяйства. В области также увеличится количество торговых точек по продаже высококачественной рыбы, а за субъектами бизнеса будут закреплять локальные водоемы.

К слову, Коргалжынский район известен всем как богатая природными пейзажами, флорой и фауной местность. Здесь расположен уникальный заповедник, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Теперь район сможет похвалиться и богатой ихтиофауной.

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