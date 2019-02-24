В Акмолинской области улучшаются вопросы занятости населения

Кокшетау. 12 февраля. Kazakhstan Today - На заседаниях постоянной комиссии по социальным вопросам маслихата Акмолинской области депутатами постоянно рассматриваются вопросы социальной защиты населения, передает Kazakhstan Today.

К примеру, на повестке дня часто обсуждаются вопросы, как сохранить стабильность на рынке труда, сократить безработицу и создать условия для продуктивной занятости. Благодаря своевременно принимаемым мерам, сегодня в области существенно улучшилась ситуация с занятостью. По данным госорганов, во всех сферах экономики создано 12 727 новых рабочих мест, из которых 8035 - постоянные. Большая доля созданных рабочих мест приходится на сферу сельского хозяйства - 14,7% (1868 мест) и оптово-розничной торговли - 12% (1529 мест)", - сообщила председатель постоянной комиссии по социальным вопросам областного маслихата, депутат Елена Мащинская.

Она отметила, что по сравнению с 2017 годом уровень трудоустройства безработных через центры занятости увеличился на 3,6% и составил 95,9% от числа обратившихся в 2018 году (трудоустроено 19 469 человек).

Новым эффективным инструментом повышения уровня трудоустройства стала электронная биржа труда, созданная по поручению главы государства. "Эта электронная биржа труда на портале www.enbek.kz, которая представляет собой единую цифровую площадку по трудоустройству, обеспечивает возможности для поиска работы и содействие в подборе персонала. Посредством портала работают 1590 работодателей, зарегистрировано 2511 соискателей", - сказала депутат.

По ее словам, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек" мерами поддержки было охвачено 27 657 человек.

Наша основная задача как депутатов - это недопущение общего высвобождения граждан и недопущение возникновения трудовых конфликтов. Мы также будем дальше уделять всестороннее внимание вопросам трудоустройства и занятости наших избирателей", - подчеркнула Елена Мащинская.

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