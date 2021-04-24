В Акмолинской области успешно развивается растениеводство

КОКШЕТАУ. 23 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области наряду с промышленностью успешно развивается агропромышленный комплекс, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целом сельское хозяйство является одним из динамичных и перспективных секторов экономики области. По итогам 2020 года в сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост в 12,8% - наиболее высокий показатель в отрасли за последние 10 лет.

В селе Байтерек Зерендинского района Акмолинской области развивается несколько сельскохозяйственных предприятий. Среди них известным является ТОО "Агро Крестьянский Двор".

Предприятие, созданное в 2014 году под руководством Владимира Викторовича Ленёва, за столь малый срок достигло хороших показателей.

ТОО специализируется на производстве, хранении и реализации продукции овощеводства, растениеводства. Функционирует два овощехранилища на 6 000 тонн. Благоприятный климат Зерендинского района позволил вырастить предприятию порядка 3000 тонн картофеля и 655 тонн зерновых. Показатели урожайности не огорчают - 17 центнеров с 1 гектара, и это учитывая тяжелые погодные условия - засушливое лето 2020 года. Все это благодаря разумному ведению хозяйства - применяется интенсивная и нулевая обработка почвы, вносятся органические и минеральные удобрения.

В фокусе внимания руководства и кадровая политика на предприятии.

Для постоянных и сезонных рабочих создаются бытовые условия, среднемесячная зарплата рабочих 70 тысяч тенге. Организовано трехразовое бесплатное горячее питание, в целом, работы максимально механизированы и ведутся современными орудиями", - отмечает руководитель предприятия.

Прошедший сезон показал неплохие результаты, в планах сельхозтоваропроизводителя нарастить темпы и получить урожай не ниже прошлогодних показателей, поэтому подготовка к посевной кампании идет полным ходом.

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