В Акмолинской области успешно развивается Жаксынский район

Современные перерабатывающие агропроизводства, выпускающие экологически чистую продукцию, строительство жилья для социально уязвимых слоев населения, обеспечение питьевой водой, благоустройство территории стали реалиями жизни Жаксынского района, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

Отмечается, что ключевая отрасль экономики района - агропромышленный комплекс. Он объединяет все отрасли по производству сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведению до потребителей.

Одним из самых крупных заготовительных предприятий является ТОО "Урожай". Предприятие, имеющее четыре элеватора, три мельницы и самый крупный в Казахстане комбикормовый завод, оснащено современным немецким мукомольным оборудованием, зерносушилками. Буквально недавно введен в эксплуатацию комплекс для обработки зерновых и бобовых культур. Мощность предприятия составляет 12 000 тонн в год. Выпускаемая продукция, в основном, крупы различных видов, хлопья овсяные "Экстра" №3 быстрого приготовления, имеющие большой спрос у населения хлопья из 4 и 5 злаков", - рассказали в управлении.

Продукция перерабатывающего предприятия ТОО "Айбат" известна далеко за пределами республики. Здесь ведется переработка молочной продукции мощностью 20 тонн в сутки. Все это позволяет производить сыр по голландской технологии, экологически чистое молоко и другие кисломолочные продукты. Вся молочная продукция торговой марки "Жаксы" прошла сертификацию в АО "Национальный центр экспертизы и сертификации". Кроме того, на предприятии налажена переработка мясной продукции мощностью 3 тонны в сутки, что позволяет производить высококачественную мясную продукцию.

Кроме того, в регионе эффективно решается жилищный вопрос в рамках программы "Нурлы жер", а также за счет привлечения меценатов. По данной программе в селе Жаксы был построен 18-ти квартирный жилой дом для социально-уязвимых слоев населения.

Один из собственников квартир, Илья Зубков, признается, что долгое время стоял в очереди и вот теперь вместе с семьей обрел собственное жилье. "Мы приехали в Жаксы вместе с женой и встали в очередь на получение жилья. Дом хороший, новый и уютный. Очень обрадовался, когда позвонили и сообщили что мы можем получить ключи от новой квартиры. Ведь своя квартира - это в первую очередь уверенность в завтрашнем дне", - делится своими впечатлениями Илья Зубков.

В текущем году ко Дню независимости планируется обеспечить собственным жильем 27 жаксынцев. Также на сегодня ведется разработка проекта для строительства еще одного 27-ми квартирного жилого дома с благоустройством и инженерными сетями, реализация которого запланирована на следующий год. Таким образом, в районном центре планируется строительство двух 27-квартирных жилых домов. В результате более 50 семей будут обеспечены жильем", - резюмировал исполняющий обязанности руководителя отдела строительства района Даулет Косшегулов.

Положительно решен в районе вопрос водоснабжения. Сегодня 80% жителей Жаксынского района обеспечены водой в доме.

По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог имеется готовый проект "Реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Ишимское", работы по которому планируются завершить на следующий год. Кроме того, в целях обеспечения жаксынцев качественной питьевой водой в летний период 2018 года вблизи села Жаксы были проведены поисково-разведывательные работы по определению запасов воды. На сегодня пробурено 15 скважин, из них 6 наиболее дебетных скважин. На следующий год, в случае подтверждения запасов воды, планируется приступить к разработке проекта по строительству водозабора и водопровода до села Жаксы.

Жаксынский район - родина чемпионов Азии по греко-римской борьбе Дастана Зарлыханова и Азиза Гасымова, чемпиона мира по боксу среди кадетов Нурдаулета Жарманова, чемпионки мира по боксу среди женщин Дины Жоламан и других спортсменов.

В районе созданы все условия для развития спорта. В этом году проведена реконструкция стадиона на 1000 мест, где проведена была очередная областная спартакиада "Ак бидай".

Благодаря "Агрофирме "ТНК" функционирует частная спортивная школа, где под наставничеством опытных тренеров занятия проводятся бесплатно. Самые одаренные юные спортсмены проживают в интернате, находясь на полном обеспечении предприятия.

к слову, в селе Жаксы проводятся работы по благоустройству территорий. Так, в рамках комплексных работ в поселке было посажено более 300 сосен.

Хвойные красавицы были привезены из лесного хозяйства Зерендинского района. Силами самих жителей района деревья были посажены вдоль части районного центра, на аллеях села и на территории Центральной. "Так приятно гулять по аллее с детьми, с семьей. Наше село преображается с каждым днем и становится все красивей, что очень радует", - не скрывает своей радости жительница села Алина Манапбаева.

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