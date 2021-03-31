В Акмолинской области увеличена сумма грантов по ДКБ из местного бюджета

КОКШЕТАУ. 30 МАРТА - В Акмолинской области успешно реализуются государственные программы "Дорожная карта бизнеса - 2025" и развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек" с целью поддержки малого и среднего бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации управления предпринимательства и промышленности, за период действия программы "Дорожная карта бизнеса" с 2010 по 2020 годы в области одобрено 1729 проектов.

Основными видами поддержки являются субсидирование, гарантирование кредитов, предоставление государственных грантов, подведение производственной инфраструктуры.

За период реализации программы ДКБ ее участниками создано 5,5 тыс. рабочих мест. В 2020 году по данной программе поддержано 448 проектов, создано более 150 новых рабочих мест. В этом году бюджет программы увеличен на 1,5 млрд тенге", - сообщили в областном ведомстве.

В управлении внутренней политики региона отметили, что в этом году по программе ДКБ увеличена сумма грантов из областного бюджета. Это позволит дополнительно профинансировать до 20 инновационных проектов бизнеса.

По программе "Енбек" предусмотрено микрокредитование участникам, реализующим или планирующим реализовывать бизнес-проекты в сельских населенных пунктах и малых городах, для открытия микробизнеса, расширения деятельности начинающих молодых и действующих предпринимателей, создания сельскохозяйственных кооперативов.

Как отметили в ведомстве, в прошлом году по программе на микрокредитование выдано 48 кредитов, гарантии выданы по 28 проектам. В этом году на микрокредитование выделено 885 млн тенге - почти в 2 раза больше прошлого года, планируется выдать порядка 65 кредитов.

К слову, принятые в 2020 году по поручению главы государства антикризисные меры позволили увеличить в регионе количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса с 45,5 тыс. до 46,6 тыс. единиц, а выпуск продукции - на 7,4%", - добавили в пресс-службе УВП.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства