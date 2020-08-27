В Акмолинской области внедрены инновационные технологии в сфере животноводства

УВП Акмолинской обл.

Кокшетау. 25 августа. Kazakhstan Today - В Акмолинской области наряду с производством зерна большое внимание уделяется развитию и отрасли животноводства. Так, благодаря государственной поддержке, в регионе ежегодно отмечается рост численности сельскохозяйственных животных, передает Kazakhstan Today.

Животноводство развивается по двум приоритетным направлениям - мясному и молочному.

По информации управления сельского хозяйства Акмолинской области, в этом году в регионе создано 27 мясных ферм, приобретено более 2 тысяч голов племенного крупнорогатого скота, из них 19 ферм находятся в работе на данный момент. В области также функционирует порядка 9 молочно-товарных ферм мощностью более 1,6 тысяч голов. До конца года эти цифры должны возрасти до 18 ферм с поголовьем в 2,5 тысячи.

Новая ферма ТОО "Милк проджект", расположенная в Зерендинском районе, рассчитана на 200 голов. Предприятие приступило к работе раньше запланированного срока.

Первые обитатели фермы - 99 высокоудойных коров голштинской породы, завезенные в мае из Голландии, уже успешно акклиматизировались.

По словам ветеринарного врача ТОО Дмитрия Степина, ферма оснащена современной израильской технологией.

Все процессы у нас автоматизированы и осуществляются через единый центр пультового управления. Например, система полностью позволяет контролировать состояние животного, при этом ветврач каждое утро получает информацию о буренке, управляет их питанием и другими процессами", - рассказал специалист.

Также инновационные технологии предусмотрены в получении молока. Интеллектуальная система "умного доения" обеспечивает стимуляцию вымени, точный замер удоя и автоматический съем доильного аппарата, пояснили в управлении внутренней политики региона.





В ближайших планах компании - достичь мощности до 350-400 голов крупного рогатого скота.

В целом, в области до 2023 года запланировано создать 700 новых мясных ферм с приобретением 35 тыс. голов маточного поголовья.

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