В Алматы могут в 10 раз увеличить налог за неиспользуемые сельхозугодья

Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - Земельный налог за неиспользуемые сельхозугодья в Алматы собираются увеличить в 10 раз, сообщает телеканал " Алматы ".

По его информации, решение о повышении ставок земельного сбора приняли депутаты городского маслихата, передает Kazakhstan Today.

На данный момент в городе почти тысяча гектаров земли пустует. 360 бизнесменов не используют свои участки по назначению. Такая мера, по словам народных избранников, должна заставить владельцев перестать держать земли "про запас" и либо начать посевы, либо отказаться от них.

В сюжете отмечается, что землепользователи могут изменить целевое назначение.

"В Алматы при базовой ставке 28,95 тенге за один квадратный метр налог на один гектар составляет 289 тысяч 500 тенге в год. При этом если мы будем применять десятикратное повышение за неиспользуемые земли, то за один гектар собственник будет выплачивать 2 млн 895 тыс. тенге", - сказал руководитель Управления земельных отношений Алматы Алтынбек Ахметов.

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