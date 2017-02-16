В Алматы откроется гипермаркет товаров для строительства, отделки и обустройства дома и сада

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с заместителем генерального директора ООО "Леруа Мерлен Восток" Марком Луше, информирует пресс-служба акима.

Мировой гигант - французский ритейлер "Leroy Merlin" - откроет в Алматы гипермаркет товаров для строительства, отделки и обустройства дома и сада, площадью 17,5 тыс. квадратных метров, передает Kazakhstan Today.

Аким города отметил, что приход таких компаний, как "Leroy Merlin" очень важен, поскольку бренд предполагает импорт технологий, инноваций, знаний и в целом меняет структуру экономики, облик города.

Компания намерена выставлять на полках магазина товары преимущественно казахстанского содержания. С этой целью "Leroy Merlin" была проведена бизнес-конференция со 150 товаропроизводителями Алматы, где обсуждались вопросы сотрудничества, стратегия развития локальных производителей и основные требования к поставщикам.

"Для нас важно включать в ассортимент магазина продукцию отечественных производителей и создавать благоприятные условия для развития местных поставщиков. В среднем, в наших магазинах представлено до 35 тыс. наименований товара, поэтому у казахстанских компаний есть большая возможность заявить о себе", - сказал Марк Луше.

Строительство первого в Казахстане гипермаркета "Leroy Merlin" уже началось на выезде из города в районе молла "Aport". Международная компания планирует вложить в реализацию проекта 10 млрд тенге и создать 350 постоянных рабочих мест.

"Leroy Merlin" - ведущая французская группа на мировом рынке товаров по пяти направлениям - дом, интерьер, строительные материалы, ремонт, сад, представленная в 12 странах мира с 97 тыс. сотрудниками. В 2015 году оборот компании составил 17,6 млрд евро.

Всего в Алматы за последние несколько лет привлечены 12 транснациональных компаний, в том числе McDonald's, Carrefour, Starbucks, Evonik, Veolia, OBI, Staay Food Group, Medical Union Pharmaceuticals, Hikma Pharmaceuticals, Tokyo Rope Almaty, ЭФКО-Алматы, Leroy Merlin, напомнили в пресс-службе.

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