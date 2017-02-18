В Алматы презентовали программу финансовой поддержки стартаперов

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - Алматинские стартаперы и разработчики инновационных проектов могут получить кредит в рамках новой региональной программы "Алматы Инновации", реализуемой акиматом Алматы и Фондом "Даму". Об этом стало известно в ходе презентации программы в КазНУ имени Аль-Фараби с участием ведущих вузов города, представителей АО "Центр развития Алматы", НПП, Фонда "ДАМУ", АКФ "ПИТ" и других организаций.

Как сообщили в Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы, по условиям программы заемные средства могут быть направлены на реализацию бизнес-идей в сфере инноваций, а также пополнение оборотных средств, где не менее 25% от выделенной суммы направлено на финансирование стартап-проектов. Финансирование будет осуществляться на паритетной основе через БВУ по ставке 8,5% годовых, максимальная сумма на одного предпринимателя составляет до 100 млн тенге со сроком до 7 лет, передает Kazakhstan Today.

"В текущем году усилена финансовая поддержка инноваторов. Если говорить о грантах для инноваторов, то в 2017 году выделено 145 млн тенге, в 2016 году эта цифра составляла 84 млн тенге, в 2015 году - 27 млн тенге. Мы видим, что рост по сравнению с 2015 годом составил более чем в 5 раз", - отметил в своем выступлении Ганибет Аубакиров, заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.

По словам главного менеджера фонда "Даму" Зарины Карменовой, предприниматели смогут получить кредит в том случае, если их проект соответствует критериям инновационной деятельности.

Для получения кредита предпринимателю необходимо получить одобрение банка о финансировании проекта, после чего банк предоставляет список одобренных проектов в акимат города. В случае положительного решения предприниматель подписывает договор.

В ведомстве уточнили, что по всем вопросам касательно указанной программы следует обращаться в Фонд "Даму".

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