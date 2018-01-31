В Алматы презентована региональная программа по развитию малого бизнеса в Центральной Азии

Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы презентовали Региональную программу по развитию малого бизнеса (РПРМБ), направленную на поддержку частных микро, малых и средних предприятий (ММСП) в странах Центральной Азии, передает Kazakhstan Today.

Программа финансируется Европейским Союзом и предоставит финансовым институтам в Центральной Азии доступ к онлайн обучению сотрудников. Для удобства, разработчики предусмотрели возможность проходить обучение через портативные устройства.

"Учебные программы по финансированию ММСП были чрезвычайно популярны среди финансовых учреждений в Центральной Азии. Данная программа будет не только использовать современные технологии, но и будет нацелена на более широкую аудиторию во всей Центральной Азии. Это несомненно сделает ее лучше и более эффективной программой для финансирования ММСП", - сказал глава ЕБРР по Казахстану Агрис Прейманис.

РПРМБ предусматривает внедрение ноу-хау в области финансирования ММСП. В рамках РПРМБ будет действовать платформа по обмену знаниями для финансовых институтов, предоставляющих финансирование ММСП в Центральной Азии. Местные финансовые институты будут иметь доступ к опыту ЕБРР в этой сфере и тренингам по различным темам.

На момент запуска платформа уже предлагает специализированные тренинги по анализу кредитоспособности ММСП. Отдельные элементы программ по обмену знаниями уже доступны для финансовых учреждений в Центральной Азии, но предполагается, что со временем регион получит всеобъемлющую систему онлайн-обучения. Предусматривается, что уже до конца второго квартала 2018 года будут предложены программы онлайн-сертификации сотрудников, сообщили в пресс-службе ЕБРР.

Консультантом программы является немецкая консультационная компания IPC (Internationale Projekt Consult GmbH). Она имеет обширный опыт в создании и реализации проектов и учебных программ, связанных с финансированием ММСП, в том числе в Центральной Азии. Партнером программы станет "Фонд развития предпринимательства "Даму".

"Создание цифровой платформы для обмена знаниями, обучения и тестирования в сфере обслуживания и финансирования микро, малого и среднего предпринимательства, позволит специалистам финансового сектора правильно понимать принципы отбора и подготовки проектов для последующего оказания финансовой поддержки для развития бизнеса", - отметил председатель правления Фонда "Даму" Абай Саркулов.

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