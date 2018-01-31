В Алматы презентована региональная программа по развитию малого бизнеса в Центральной Азии

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
31 января 2018
  • 08
  • :
  • 47
Все области
-19º Туман
днем 2º    ночью -5º
17:00
.
Aнонс

В Алматы презентована региональная программа по развитию малого бизнеса в Центральной Азии30.01.2018
Экономика  20:00

Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы презентовали Региональную программу по развитию малого бизнеса (РПРМБ), направленную на поддержку частных микро, малых и средних предприятий (ММСП) в странах Центральной Азии, передает Kazakhstan Today.

Программа финансируется Европейским Союзом и предоставит финансовым институтам в Центральной Азии доступ к онлайн обучению сотрудников. Для удобства, разработчики предусмотрели возможность проходить обучение через портативные устройства.

"Учебные программы по финансированию ММСП были чрезвычайно популярны среди финансовых учреждений в Центральной Азии. Данная программа будет не только использовать современные технологии, но и будет нацелена на более широкую аудиторию во всей Центральной Азии. Это несомненно сделает ее лучше и более эффективной программой для финансирования ММСП", - сказал глава ЕБРР по Казахстану Агрис Прейманис.

РПРМБ предусматривает внедрение ноу-хау в области финансирования ММСП. В рамках РПРМБ будет действовать платформа по обмену знаниями для финансовых институтов, предоставляющих финансирование ММСП в Центральной Азии. Местные финансовые институты будут иметь доступ к опыту ЕБРР в этой сфере и тренингам по различным темам.

На момент запуска платформа уже предлагает специализированные тренинги по анализу кредитоспособности ММСП. Отдельные элементы программ по обмену знаниями уже доступны для финансовых учреждений в Центральной Азии, но предполагается, что со временем регион получит всеобъемлющую систему онлайн-обучения. Предусматривается, что уже до конца второго квартала 2018 года будут предложены программы онлайн-сертификации сотрудников, сообщили в пресс-службе ЕБРР.


Консультантом программы является немецкая консультационная компания IPC (Internationale Projekt Consult GmbH). Она имеет обширный опыт в создании и реализации проектов и учебных программ, связанных с финансированием ММСП, в том числе в Центральной Азии. Партнером программы станет "Фонд развития предпринимательства "Даму".

"Создание цифровой платформы для обмена знаниями, обучения и тестирования в сфере обслуживания и финансирования микро, малого и среднего предпринимательства, позволит специалистам финансового сектора правильно понимать принципы отбора и подготовки проектов для последующего оказания финансовой поддержки для развития бизнеса", - отметил председатель правления Фонда "Даму" Абай Саркулов.
Просмотров: 5332
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
30.01.2018   20:00
В Алматы презентована региональная программа по развитию малого бизнеса в Центральной Азии
30.01.2018   19:44
В Аршалынском районе Акмолинской области планируют создать индустриальную зону
30.01.2018   18:08
Правительство планирует выделить на строительство БАКАД свыше 512 млрд тенге
30.01.2018   17:29
Текущие цены на нефть ослабляют давление на условия внешней торговли для России, Казахстана и Азербайджана - Moody's
30.01.2018   15:50
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 322,43 тенге за доллар
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today